Prefeitura de Suzano publica novamente edital do concurso da Saúde

A Prefeitura de Suzano publica novamente, nesta sexta-feira (18), o edital que oficializa a abertura do concurso público da Saúde. Ao todo, serão 70 vagas, além de cadastro reserva, em 14 cargos, com salários que vão de R$ 1.908,16 a R$ 8.427,36 e benefícios como auxílio-alimentação, cesta básica e vale-transporte. O certame havia sido suspenso temporariamente pela Secretaria Municipal de Administração no último dia 5 devido a uma divergência legal que já foi resolvida.

As inscrições poderão ser feitas de 28 de janeiro a 1º de março, exclusivamente pela Internet, no site da Fundação Vunesp (www.vunesp.com.br), responsável pela organização e aplicação. O edital de abertura do concurso (nº 003/2018) pode ser conferido no endereço eletrônico www.suzano.sp.gov.br/web/transparencia/concursos-publicos. A prova objetiva está programada para ocorrer em 5 de maio (domingo), de manhã e à tarde.

As vagas disponíveis são para as funções de Agente de Zoonoses (1), Agente Fiscal Sanitário (2), Auxiliar de Saúde Bucal (2), Assistente Social (5), Biólogo (cadastro reserva), Biomédico (1), Cirurgião Dentista 20h (3), Enfermeiro (2), Enfermeiro Plantonista (1), Engenheiro Sanitarista (1), Farmacêutico (1), Fonoaudiólogo (1), Médico Cardiologista 20h (1), Médico Cirurgião Geral 20h (1), Médico Cirurgião Geral Plantonista 24h (1), Médico Clínico Geral 10h (2), Médico Clínico Geral 20h (5), Médico Clínico Geral Plantonista 24h (2), Médico Dermatologista 20h (1), Médico do Trabalho 20h (cadastro reserva), Médico Ginecologista 10h (1), Médico Ginecologista 20h (5), Médico Neurologista 10h (1), Médico Neurologista 20h (1), Médico Oftalmologista 20h (1), Médico Pediatra 10h (1), Médico Pediatra 20h (3), Médico Pediatra Plantonista 24h (1), Médico Pneumologista 20h (1), Médico Psiquiatra 20h (4), Médico Psiquiatra Infantil 20h (1), Médico Urologista 20h (1), Nutricionista (2), Oficial de Controle de Animais (1), Psicólogo (5), Técnico em Enfermagem (5), Técnico em Farmácia (1), Técnico em Laboratório (1) e Terapeuta Ocupacional (1).

Além dos requisitos exigidos para cada cargo, é necessário satisfazer as seguintes condições: ser brasileiro (nato ou naturalizado), ser maior de 18 anos, ter a escolaridade exigida na data de admissão, estar em dia com as obrigações militares, ser eleitor e estar quite com a Justiça Eleitoral, ter o CPF regularizado, apresentar atestado de antecedentes criminais, ter aptidão física e mental comprovada em avaliação médica e não ter sido dispensado por justa causa ou demitido a bem do serviço público nos últimos cinco anos a contar da data prevista para o início das atividades.

O candidato poderá fazer mais de uma inscrição, para funções distintas, desde que os horários das provas não coincidam. O valor da taxa a ser recolhida por meio de boleto bancário gerado no ato da inscrição depende da escolaridade: R$ 37,50 para ensino fundamental, R$ 48,50 para ensino médio e R$ 81,00 para ensino superior. Terá direito a requerer isenção do pagamento quem estiver desempregado, receber até um salário mínimo mensal ou for doador de sangue em Suzano.

A prova objetiva tem caráter eliminatório e classificatório. A quantidade de questões (de 40 a 60) e o conteúdo programático (Língua Portuguesa, Matemática, Conhecimentos Específicos, Política de Saúde e Legislação Municipal) variam de acordo com a função a que se concorre. Serão considerados habilitados os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 50 pontos.

Suspensão

A suspensão do edital do concurso público da Saúde ocorreu devido a uma divergência entre a legislação específica para a profissão de auxiliar de saúde bucal, regulamentada pela lei federal nº 11.889/2008, e a lei municipal nº 4.329/2010. Enquanto esta última exigia apenas ensino médio completo, o conselho de classe solicita ao menos a formação técnica. Diante disso, a Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos fez a readequação necessária para que o edital pudesse ser novamente publicado.

QUADRO

Concurso da Secretaria Municipal de Saúde

Funções, vagas e salários:

Agente de Zoonoses – 1 vaga – R$ 1.908,16

Agente Fiscal Sanitário – 2 vagas – R$ 2.656,99

Auxiliar de Saúde Bucal – 2 vagas – R$ 2.048,85

Assistente Social – 5 vagas – R$ 5.773,30

Biólogo – cadastro reserva – R$ 5.773,30

Biomédico – 1 vaga – R$ 5.773,30

Cirurgião Dentista 20h – 3 vagas – R$ 5.904,33

Enfermeiro – 2 vagas – R$ 5.773,30

Enfermeiro Plantonista – 1 vaga – R$ 5.773,30

Engenheiro Sanitarista – 1 vaga – R$ 6.820,54

Farmacêutico – 1 vaga – R$ 5.773,30

Fonoaudiólogo – 1 vaga – R$ 5.773,30

Médico Cardiologista 20h – 1 vaga – R$ 7.380,84

Médico Cirurgião Geral 20h – 1 vaga – R$ 7.380,84

Médico Cirurgião Geral Plantonista 24h – 1 vaga – R$ 8.427,36

Médico Clínico Geral 10h – 2 vagas – R$ 3.689,52

Médico Clínico Geral 20h – 5 vagas – R$ 7.380,84

Médico Clínico Geral Plantonista 24h – 2 vagas – R$ 8.427,36

Médico Dermatologista 20h – 1 vaga – R$ 7.380,84

Médico do Trabalho 20h – cadastro reserva – R$ 7.380,84

Médico Ginecologista 10h – 1 vaga – R$ 3.689,52

Médico Ginecologista 20h – 5 vagas – R$ 7.380,84

Médico Neurologista 10h – 1 vaga – R$ 3.689,52

Médico Neurologista 20h – 1 vaga – R$ 7.380,84

Médico Oftalmologista 20h – 1 vaga – R$ 7.380,84

Médico Pediatra 10h – 1 vaga – R$ 3.689,52

Médico Pediatra 20h – 3 vagas – R$ 7.380,84

Médico Pediatra Plantonista 24h – 1 vaga – R$ 8.427,36

Médico Pneumologista 20h – 1 vaga – R$ 7.380,84

Médico Psiquiatra 20h – 4 vagas – R$ 7.380,84

Médico Psiquiatra Infantil 20h – 1 vaga – R$ 7.380,84

Médico Urologista 20h – 1 vaga – R$ 7.380,84

Nutricionista – 2 vagas – R$ 5.773,30

Oficial de Controle de Animais – 1 vaga – R$ 1.908,16

Psicólogo – 5 vagas – R$ 5.773,30

Técnico em Enfermagem – 5 vagas – R$ 2.656,99

Técnico em Farmácia – 1 vaga – R$ 2.594,18

Técnico em Laboratório – 1 vaga – R$ 2.594,18

Terapeuta Ocupacional – 1 vaga – R$ 4.720,93