Prefeitura de Suzano realiza ações de manutenção no período de carnaval

Durante os quatro dias de carnaval, a Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos, realizou uma série de intervenções em diversos locais da cidade. As equipes de trabalho atuaram em serviços essenciais, garantindo melhorias na infraestrutura urbana e reforçando o compromisso da administração municipal com a manutenção dos espaços públicos.

Entre as principais ações executadas, destacam-se os reparos em tampas de bueiro na rua Manoel Bispo de Freitas, no bairro Jardim São Bernardino, e na avenida Francisco Glicério com a rua Monsenhor Nuno, no centro. Além disso, houve a troca de tampas de bueiro em diferentes vias, incluindo a rua Eunice Cerqueira Inocêncio, no Jardim Quaresmeira; a rua Sílvio Pereira da Silva, no Jardim Márcia; e a rua Nossa Senhora Aparecida, na Vila Figueira.

As equipes também realizaram a troca de guia chapéu na rua Sólon, no Jardim Revista, e na rua Manoel Bispo de Freitas, no Jardim São Bernardino. Ainda foram feitos reparos gerais na rua Engenheiro Missawa, no bairro Veraneio Juruá.

Outra frente de trabalho atuou em serviços na rua da Paz, no Jardim Panorama, e na estrada Mãe Dita, no bairro Meu Sossego. Essas intervenções foram planejadas para atender demandas da população e melhorar a mobilidade nas regiões contempladas.

O secretário Samuel Oliveira ressaltou que a pasta não parou durante o período de folia. “As equipes seguiram trabalhando para garantir a manutenção dos espaços públicos e a segurança da população. Essas ações contínuas refletem o nosso compromisso em oferecer uma cidade mais estruturada e bem cuidada para os suzanenses”, afirmou.

Já o prefeito de Suzano, Pedro Ishi, reforçou a dedicação da administração municipal em manter os serviços essenciais em funcionamento. “Nosso objetivo é assegurar que a cidade continue recebendo melhorias, independentemente de feriados ou datas comemorativas. Seguiremos investindo em manutenção para proporcionar mais qualidade de vida à população”, declarou.

A Prefeitura de Suzano segue atenta às demandas dos moradores e reforça seu compromisso com a qualidade da infraestrutura da cidade. A população pode solicitar serviços de manutenção urbana por meio da Ouvidoria Municipal por meio do site oficial www.suzano.sp.gov.br ou pelo telefone 0800-774-2007.