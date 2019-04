Prefeitura de Suzano realiza curso gratuito de Libras

A Prefeitura de Suzano começou a oferecer um curso básico de Língua Brasileira de Sinais (Libras) aos servidores municipais e ao público em geral.

O objetivo com a capacitação é facilitar e ampliar a inclusão social nos prédios públicos municipais, rompendo as barreiras de comunicação onde a pessoa surda ou com deficiência auditiva necessite de atendimento e encontre dificuldades.

O curso “Introdução à Língua Brasileira de Sinais e Conhecimento Acerca do Surdo”, realizado pelas Secretarias Municipais de Administração e de Educação, começou no último dia 4 (quinta-feira) e se estenderá até junho. A carga horária total será de 60 horas presenciais.

Os participantes foram divididos em duas turmas: a primeira com aula às segundas-feiras, das 8 às 12 horas, e a segunda, às quintas-feiras, das 13 às 17 horas, com 40 pessoas cada uma.

Iniciativa

]A iniciativa atende o decreto 5.626/05, de regulamentação da lei federal 10.436/02, que salienta nos artigos 26 e 27 os parâmetros de conduta do Poder Público e estabelece que deve dispor de, pelo menos, 5% de servidores, funcionários e empregados capacitados para o uso e interpretação da Libras, como meio de assegurar às pessoas surdas o tratamento diferenciado. Este instrumento determina que a língua constitui-se um fator decisivo de interação.

“Queremos tornar mais evidente e usual a todos esse meio legal de comunicação e expressão utilizada comumente pela comunidade surda. É extremamente importante que ela esteja presente nas repartições públicas”, completou a secretária de Administração, Cíntia Renata Lira. Para esta edição as vagas já se esgotaram. Mas, de acordo com as pastas responsáveis, novos cursos de Libras serão realizados ao longo de 2019.