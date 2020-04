Prefeitura de Suzano recebe apoio do Tiro de Guerra

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, se reuniu na tarde desta quinta-feira (23/04), no Gabinete Principal do Paço Municipal, com o comandante do 5° Batalhão de Infantaria Leve, o tenente-coronel Maurício Aparecido França; o oficial de Relações Públicas, o 2° tenente Nilton de Souza Bento; e o chefe de instrução do Tiro de Guerra (TG) 02-081, o subtenente José Emidio Ferreira de Jesus.

Na oportunidade, os representantes do Exército vieram colocar o TG à disposição da prefeitura nas ações de enfrentamento ao novo coronavírus (Covid-19).

“Agradeço aos oficiais por terem vindo realizar essa visita de cortesia, colocando a equipe na linha de frente junto à prefeitura. Estamos juntando esforços para combater essa pandemia e toda ajuda é bem-vinda, ainda mais dos atiradores. Reforço que nosso encontro foi feito com todos os cuidados possíveis, com uso de máscaras e álcool em gel, por exemplo”, concluiu.