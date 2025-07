Prefeitura de Suzano recebe certificado por defesa ambiental

A Prefeitura de Suzano recebeu nesta terça-feira (29/07) o certificado de defesa da agenda ambiental municipalista do Estado de São Paulo por parte da Associação Nacional dos Órgãos Municipais de Meio Ambiente (Anamma). A honraria foi entregue durante evento realizado no Viveiro Municipal Tomoe Uemura, no bairro Jardim Imperador, ao secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang, que representou o prefeito Pedro Ishi na ocasião. Ele foi reconhecido publicamente como gestor público comprometido com o desenvolvimento sustentável.

A atividade também foi marcada pela posse da nova diretoria do colegiado e por uma homenagem à diretora de Fiscalização e Controle Ambiental de Suzano, Solange Wuo, que também foi anunciada como secretária executiva da associação.

Participaram do encontro representantes de 22 municípios, que formalizaram a escolha pelos representantes que conduzirão os trabalhos do grupo, incluindo o presidente Marcelo Marcondes; o vice-presidente Marcelo Manara; e a diretora jurídica, Andrea Struchel. Para celebrar o começo do novo ciclo de trabalho, os presentes foram cumprimentados pelo fundador da Anamma, Mario Mantovani, que fez uma palestra sobre a importância deste colegiado.

Entre as tarefas desenvolvidas pela associação estão a representação do órgão ambiental do Poder Executivo dos municípios, harmonizando e veiculando seus interesses em assuntos relacionados com o meio ambiente; o intercâmbio permanente entre os municípios, visando à troca de opiniões técnicas e experiências profissionais; a participação dos municípios na definição e execução da política ambiental do País; e a realização de congressos, encontros, simpósios, seminários, reuniões e cursos para estudo e debate de problemas vinculados à temática ambiental.

A Anamma tem atuado em conjunto com os Estados, dando voz aos diretores regionais e fortalecendo a atuação da governança ambiental local, tendo estabelecido uma conexão com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas. Para promover contribuições em torno deste debate, os temas tratados estão sendo analisados nos webinares promovidos pelas entidades, motivo pelo qual foi criado o Instituto Nacional Socioambiental de Educação – Instituto ANAMMA.

Já as ações desenvolvidas em Suzano no contexto ambiental, que tem tido destaque em âmbito regional e estadual, incluem a gestão dos resíduos por meio dos ecopontos para a população; o programa “Caçamba Verde”, que garante um sistema de rastreamento de transportadores (caçambeiros) que são cadastrados junto à prefeitura, para manter um procedimento de descarte seguindo normas pré-estabelecidas; e também o Grupo de Fiscalização Integrada da Área de Proteção e Recuperação dos Mananciais do Alto Tietê Cabeceiras, que atua para combater crimes ambientais em área de preservação; entre outros trabalhos.

Solange Wuo, que foi referida por sua excelente trajetória na área ambiental, tendo atuado por 28 anos como integrante do Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê (CBH-AT), e exercido a função de coordenadora da Câmara Técnica de Gestão Ambiental do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat+), destacou a importância de fazer parte desse importante órgão.

O secretário André Chiang reforçou o trabalho que é feito pela pasta para garantir uma gestão ambiental adequada. “A eficiência atestada pelo certificado que recebemos confirma a qualidade com que estamos desempenhando nossas ações”, frisou o chefe da pasta de Meio Ambiente.

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi, afirmou que esse reconhecimento é mais uma conquista para a cidade. “Temos que nos sentir orgulhosos por estar avançando neste tema tão importante para a nossa sociedade. Temos tido muito êxito nas iniciativas que estamos desenvolvendo no município e, por isso, nossas ações têm sido exaltadas, se tornando referência”, detalhou.