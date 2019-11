Prefeitura de Suzano recebe devolução de R$ 2 milhões da Câmara

O prefeito Rodrigo Ashiuchi recebeu na tarde desta segunda-feira (25) o repasse parcial do duodécimo da Câmara de Suzano, no valor de R$ 2 milhões. Trata-se de um saldo residual da Casa de Leis devolvido ao Executivo para investimentos em áreas prioritárias. A expectativa é de que Educação, Cultura e Infraestrutura sejam beneficiadas pelo repasse, conforme determinação conjunta avaliada por ambas as esferas de poder.



A devolução do valor aconteceu durante encontro na sede do Legislativo, presidido pela vereadora Gerice Lione. Na ocasião, a parlamentar entregou o cheque ao prefeito, que estava acompanhado dos secretários de Planejamento e Finanças, Itamar Viana, e de Educação, Leandro Bassini. A previsão é de que a segunda e última parcela do duodécimo seja repassada à administração municipal em dezembro, ainda sem valor estimado.



Para o chefe do Executivo suzanense, a entrega antecipada é sinônimo de organização na Casa de Leis. “Agradeço o empenho da presidente Gerice nesta missão orçamentária. O valor parcial é surpreendente e, sem dúvida, será bem empregado”, comemorou. O secretário Itamar Viana compartilhou da opinião: “Isso demonstra boa gestão financeira”.



Dos R$ 2 milhões repassados, metade será voltada à recreação nas escolas. “Sabendo da dificuldade da rede municipal de ensino em oferecer parques e espaços adequados à recreação nas unidades, buscamos direcionar R$ 1 milhão a esta causa”, comentou a vereadora Gerice.



Ashiuchi endossou a fala, destacando a importância do investimento. “Existe essa demanda de recreação nas escolas e esperamos equalizar isso em todas as 73 unidades municipais”, disse. O secretário de Educação também comemorou o repasse. “Para a Educação, o investimento será fantástico pois acreditamos que, além da questão pedagógica, a parte lúdica é essencial para o desenvolvimento e para o processo de aprendizagem”, ressaltou Bassini.

Outros R$ 300 mil serão encaminhados para investimentos em oficinas culturais. “A Cultura impacta diretamente na área social e na atenção ao jovem suzanense”, pontuou o prefeito. Já os R$ 700 mil restantes deverão ser utilizados em ações de infraestrutura do município.