Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sexta 12 de setembro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 12/09/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Prefeitura de Suzano recebe informação da morte de Ticão

Importante figura política de Suzano faleceu no dia 14 de janeiro, em Zanja Pytã, cidade no Paraguai

12 setembro 2025 - 19h19Por Gabriel Vicco - da Reportagem Local
Prefeitura de Suzano recebe informação da morte de TicãoPrefeitura de Suzano recebe informação da morte de Ticão - (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

A Prefeitura de Suzano recebeu, no último dia 22 de agosto, a informação sobre a morte de Francisco Quadra Andrez, o Ticão, importante figura política na cidade de Suzano. De acordo com a administração, o advogado da atual esposa e viúva de Ticão informou que ele morreu no dia 14 de janeiro, em Zanja Pytã, cidade no Paraguai. 

Como funcionário público aposentado, a Prefeitura informou que os pagamentos foram suspensos. A informação da morte foi publicada inicialmente pelo jornalista e colunista social do DS, Gil Fuentes.

A Secretaria de Administração, que recebeu o advogado, explicou que para a abertura de um processo para pensão por morte é necessária a apresentação de mais informações e documentos. Isso se dá "porque foi entregue apenas a transcrição do registro de óbito ocorrido no país vizinho, lavrado pelo cartório do município brasileiro de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul". A pasta está no aguardo de dados complementares.

O DS tentou contato com o advogado da viúva de Ticão, que não respondeu até o momento. O jornal também não conseguiu contato com os familiares e fica à disposição para ouví-los.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Suzano protocola junto ao Estado pedido para projeto de 'amortecimento' do Rio Una
Cidades

Suzano protocola junto ao Estado pedido para projeto de 'amortecimento' do Rio Una

Guarda Civil reforça realização de rondas escolares em Suzano
Segurança

Guarda Civil reforça realização de rondas escolares em Suzano

Segurança Cidadã reforça atuação da GCM na Vila Fátima e no Buenos Aires
Cidades

Segurança Cidadã reforça atuação da GCM na Vila Fátima e no Buenos Aires

Central de Segurança recebe visita do presidente da Câmara
Cidades

Central de Segurança recebe visita do presidente da Câmara

Centro de Convivência está com 142 vagas abertas para oito atividades
Cidades

Centro de Convivência está com 142 vagas abertas para oito atividades

Lei cria Agência Reguladora de Serviços Públicos em Suzano
Monitoramento e avaliação

Lei cria Agência Reguladora de Serviços Públicos em Suzano