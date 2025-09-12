Prefeitura de Suzano recebe informação da morte de Ticão

A Prefeitura de Suzano recebeu, no último dia 22 de agosto, a informação sobre a morte de Francisco Quadra Andrez, o Ticão, importante figura política na cidade de Suzano. De acordo com a administração, o advogado da atual esposa e viúva de Ticão informou que ele morreu no dia 14 de janeiro, em Zanja Pytã, cidade no Paraguai.

Como funcionário público aposentado, a Prefeitura informou que os pagamentos foram suspensos. A informação da morte foi publicada inicialmente pelo jornalista e colunista social do DS, Gil Fuentes.

A Secretaria de Administração, que recebeu o advogado, explicou que para a abertura de um processo para pensão por morte é necessária a apresentação de mais informações e documentos. Isso se dá "porque foi entregue apenas a transcrição do registro de óbito ocorrido no país vizinho, lavrado pelo cartório do município brasileiro de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul". A pasta está no aguardo de dados complementares.

O DS tentou contato com o advogado da viúva de Ticão, que não respondeu até o momento. O jornal também não conseguiu contato com os familiares e fica à disposição para ouví-los.