Prefeitura de Suzano reforça fiscalização no trânsito na volta às aulas

A volta às aulas já tem data definida nas escolas municipais, dia 5 de fevereiro. A previsão é de que 27 mil alunos se matriculem nas escolas da cidade em 2020. Os professores da rede voltam às atividades um pouco antes, já nos dias 3 e 4/2, quando haverá reuniões de planejamento para ao ano letivo. As informações são da Secretaria Municipal de Educação de Suzano.

Nesse período, é esperado um grande volume de carros e de transporte escolar nas regiões que cercam as escolas. A Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana disse que além do reforço na fiscalização do trânsito durante o ano letivo, a pasta contará com agentes de trânsito em esquema de plantão, e que esses agentes poderão prestar auxílio e suporte às escolas, sobretudo no fluxo de automóveis e travessia de pedestres nessas regiões.

Os alunos da rede municipal entraram de férias no dia 23 de dezembro de 2019. À época, a cidade tinha mais de 26 mil estudantes matriculados nas escolas municipais.