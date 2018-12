Prefeitura de Suzano reforça importância da destinação correta de entulho e inservíveis

A Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos de Suzano faz um alerta à população sobre a importância do descarte correto de lixo, entulho e materiais inservíveis em toda a cidade, principalmente em áreas de várzea de rios e córregos. O objetivo principal é manter o município limpo e também minimizar os impactos causados pelas chuvas, como os alagamentos. Além da conscientização sobre o assunto, a pasta incentiva os moradores a fazerem denúncias caso flagrem situações de despejo clandestino.

“Mais do que um alerta, nós fazemos um apelo. Nos ajudem a evitar que pessoas sofram prejuízos por causa dessa prática danosa. Há lugares em que fazemos a limpeza e no dia seguinte está tudo sujo de novo. E quando é próximo a rios e córregos, a situação só piora. É importante que a população tenha consciência da necessidade de dar a destinação correta e também não pensem duas vezes em denunciar esses descartes irregulares, nos ligando e enviando fotos sobre isso”, destacou o secretário Ari Serafim Barbosa.

Ele destacou que o volume de detritos encontrados em diferentes regiões da cidade é muito grande. Recentemente, a pasta retirou mais de mil toneladas em trechos do Parque Maria Helena. Coincidentemente, é neste bairro onde funciona um Ecoponto da Prefeitura de Suzano justamente para destinação de restos da construção civil, móveis e equipamentos domésticos, resíduos de poda e jardinagem, recicláveis, óleo de cozinha, pilhas e baterias (rua Antônio Francisco dos Santos, 186). Além deste, há também o Ecoponto da Cidade Boa Vista (rua Vítor Miguelino, 553), que recebe especificamente pneus para reciclagem.

O secretário destacou que além de ser passível de multa para o responsável, o descarte irregular entope bueiros e tubulações de águas pluviais, algo preocupante para esse período. Outros bairros onde constantemente há esse problema são Miguel Badra, Rio Abaixo, Jardim Revista e Jardim Colorado.

“Estamos percebendo que muita gente, por causa do preço, prefere contratar um carroceiro do que uma empresa de caçamba e os detritos não têm a destinação correta. Na maioria das vezes são jogados em qualquer lugar. Isso faz com que aumente a proliferação de bichos e a incidência de alagamentos. Fazemos a conservação, executamos medidas alternativas de combate a alagamentos, como limpeza de rios, córregos, valas e bocas de lobo e implantação de piscinão provisório para reduzir o fluxo da água da chuva no Miguel Badra, mas sem a conscientização e a participação da população tudo isso de pouco adiantará”, comentou.

O chefe da pasta destacou algumas ações já tomadas pela Prefeitura de Suzano, em especial a abertura dos Ecopontos e o reforço da fiscalização de descartes irregulares de entulho e da atuação das empresas de caçamba, e adiantou que outras também estão previstas. Quanto às denúncias, elas podem ser feitas ao Departamento de Fiscalização de Posturas, ligado à Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, pelo telefone (11) 4745-2046.