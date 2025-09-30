Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 30/09/2025
Cidades

Prefeitura de Suzano reforça limpeza do rio Jaguari com retirada de 650 toneladas de resíduos

Trabalho desenvolvido em parceria com o governo estadual foi acompanhado de perto, nesta terça-feira (30/09), pelo prefeito Pedro Ishi, pelo secretário Samuel Oliveira e por vereadores

30 setembro 2025 - 21h00Por de Suzano
Prefeitura de Suzano reforça limpeza do rio Jaguari com retirada de 650 toneladas de resíduos - (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano )

A Prefeitura de Suzano está reforçando a limpeza do rio Jaguari com um trabalho desenvolvido em parceria com o governo do Estado, que já garantiu a retirada de 650 toneladas de resíduos nas últimas duas semanas. Os serviços, que ainda deverão se estender até o próximo sábado (04/10), foram acompanhados nesta terça-feira (30/09) pelo prefeito Pedro Ishi.

Nesta oportunidade, o chefe do Executivo caminhou pelas margens do corpo d'água, na altura do bairro Miguel Badra, para verificar as ações da retroescavadeira utilizada para as intervenções no leito. Ele esteve na companhia do secretário de Manutenção e Serviços e Urbanos de Suzano, Samuel Oliveira; do diretor de Manutenção para a região norte, Jośe Augusto Nunes, o Ligeirinho; e dos vereadores Marcos Antonio dos Santos, o Maizena; e Benedito dos Santos Moraes, o Inhame.

A limpeza faz parte das ações que estão sendo desenvolvidas pela administração municipal para preservar a condição dos rios, tendo em vista a proximidade da época onde se verifica mais ocorrências de chuvas. Com isso, as localidades do entorno do rio Jaguari ficam protegidas das cheias, como é o caso dos bairros Miguel Badra, Cidade Boa Vista, Jardim Carmem, Jardim Santa Inês, Jardim São José, Jardim São Bernardino, Jardim Fernandes e Jardim Graziela.

A limpeza se integra ao trabalho de desassoreamento que está ocorrendo no rio Tietê, sob condução da Agência de Águas do Estado de São Paulo (SP Águas), vinculada à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística. O serviço já garantiu a remoção de mais de 247 mil metros cúbicos (m³) de sedimentos desde dezembro de 2023, sendo que o objetivo é retirar 315 mil metros cúbicos (m³) até 2026.

O secretário Samuel Oliveira afirmou que a atuação nos rios proporciona um trabalho preventivo que evita o acúmulo de resíduos. “Temos cumprido nosso cronograma de ações nesses meses que antecedem o verão, para que o município esteja preparado para as chuvas. Acompanhamos de perto todas as atividades para garantir a execução dos trabalhos conforme planejado ”, declarou o titular da pasta.

Por sua vez, o prefeito agradeceu a parceria com o governo estadual e com os vereadores que estavam presentes na vistoria. “Fazemos questão de cumprimentar a presença do Legislativo nesta oportunidade. Os vereadores têm colaborado com o trabalho que está garantindo avanços para a cidade. Este serviço no rio Jaguari é mais um exemplo do nosso compromisso com estas localidades e com a melhoria da qualidade de vida da população”, pontuou Pedro Ishi.

