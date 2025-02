Prefeitura de Suzano reforça sinalização viária no entorno de escolas

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, reforçou as ações de sinalização horizontal e vertical nas proximidades de escolas durante os primeiros 20 dias de fevereiro. O objetivo é proporcionar mais segurança a alunos, pais e toda a comunidade escolar, organizando o fluxo de veículos e pedestres nas vias próximas às unidades de ensino.

Ao todo, foram realizadas 22 intervenções em diferentes bairros, incluindo a pintura de faixas de pedestres e a implantação de novas placas de trânsito. Na região norte, por exemplo, as melhorias contemplaram a Escola Municipal (EM) Vereador Waldemar Calil, com sinalização horizontal na avenida Katsutoshi Naito, e a Escola Estadual (EE) Comendador Basílio Machado Neto, na rua Agnaldo Cursino, ambas no bairro do Sesc. Já no bairro Cidade Boa Vista, a EM Professora Ignez de Castro Almeida Mayer recebeu nova sinalização tanto na rua Formosa quanto na rua Francisco Martinho, enquanto a EM Albano Costa foi beneficiada na avenida Jaguari.

No Jardim Santa Inês, a EM Professor Antônio Maschietto teve a sinalização reformada na rua Vicente Scalice. No Jardim Varan, o trabalho foi executado na rua Teruo Nishikawa, atendendo a EM Esther Hidalgo Leite Rondinelli. Já no Jardim São José, o serviço ocorreu na rua Turquia, em frente à EM Professora Therezinha Pereira Lima Muzel. No Jardim Revista, a EM Amália Maria de Jesus foi contemplada na rua Guarani.

No Miguel Badra, a EE Antônio Brasílio Menezes da Fonseca recebeu nova sinalização na rua Morikichi Tokumoto com a rua Edmilson Rodrigues Marcelino, enquanto a EE Comandante Jacques Yves Cousteau foi atendida na rua Benedito Lucas Parreira. Ainda na localidade, a rua Benedito Salomé da Anunciação teve a sinalização revitalizada, beneficiando a EM Orlando Digênova. No Jardim Gardênia Azul, a renovação da sinalização horizontal ocorreu em frente à EE Professora Jandyra Coutinho e à EM Professora Véra Lúcia Marçal Moretti.

Na região sul, a EM Professora Neyde Pião Vidal, localizada no Parque Buenos Aires, recebeu sinalização vertical e readequação da sinalização horizontal na rua Nicácio da Silva Basto. No Parque Residencial Nova América, a rua Claudionor Rosa de Lima foi incluída na iniciativa, beneficiando a Escola Municipal Jardim Nova América. Já na Vila São Pedro, a rua Nhonhô de Lima passou por melhorias no entorno da EM Professora Sônia Regina Alonso Ostermayer e da EM Brasílio Ribeiro.

No centro expandido, a sinalização horizontal foi modernizada na rua José Renzi, no Jardim Realce, em frente à EM José Adelino Moreira de Azevedo. Na Casa Branca, a rua Isabel Castanheda Mayer recebeu intervenções para atender a EM Mércia Amaral Andrade de Brito. No bairro Vila Sol Nascente, a melhoria ocorreu na rua Giovanni Battista Raffo, beneficiando a EE Professor Doutor Giovanni Battista Raffo. Já no Jardim Natal, a pintura de solo foi refeita na rua Conde Domingos Papais, abrangendo as escolas EM Professor Cláudio José Rodrigues e EM Augustinha Raphaela Maida Molteni.

Claudinei Galo, da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, destacou a relevância dessas ações. “A segurança viária é uma prioridade da gestão municipal, e essa série de melhorias reflete nosso compromisso em proporcionar mais proteção para estudantes e motoristas. Seguiremos avançando com esse trabalho em toda a cidade”, afirmou.

O prefeito Pedro Ishi ressaltou o impacto positivo da iniciativa para a segurança no trânsito. “Nosso compromisso é com a segurança e o bem-estar da população. A revitalização das sinalizações no entorno das escolas é fundamental para evitar acidentes e garantir um tráfego mais organizado. Vamos continuar investindo para tornar Suzano uma cidade cada vez mais segura”, enfatizou.

As intervenções continuam em andamento, e novas localidades serão beneficiadas nos próximos meses, conforme o planejamento da pasta. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4746-1166.