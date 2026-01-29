Prefeitura de Suzano retira 79 toneladas de resíduos das ruas após as chuvas

Equipes da Prefeitura de Suzano retiraram 79 toneladas de resíduos das ruas após a forte chuva registrada no município durante a tarde desta quarta-feira (28/01), por meio da atuação da Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos (64 toneladas) e da Secretaria Municipal de Governo (15), com os dois caminhões que são utilizados pela operação “Cata-Treco”.

O trabalho se concentrou na região central da cidade, especialmente nas localidades que ficam no entorno da avenida governador Mario Covas Junior (Marginal da Una), incluindo os bairros Vila Figueira, Vila Mazza e Vila Amorim, especialmente nas ruas Papa João XXIII, Gastão Vidigal, Amélia Guerra, Carlos Molteni, Hyouki Koyama, Expedicionário Adelino Américo Pedroso, e travessa sargento Andarilho Severo Duarte. Nestes pontos, foi registrado um volume de precipitação de 115 milímetros em menos de 60 minutos, entre 15 e 16 horas.

O prefeito Pedro Ishi circulou pela cidade para verificar as condições das vias atingidas e vistoriar as ações de limpeza que passaram a ser reforçadas na tarde e noite da quarta, que se estenderam pela manhã desta quinta-feira (29/01), a partir da utilização de caminhões dos tipos pipa, carroceria, basculante e traçado, auxiliados por pá carregadeira, que foram imediatamente deslocados, por exemplo, para a sede da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), na Vila Mazza, e para o Cemitério Municipal São Sebastião, no Sítio São José.

“Estivemos inteiramente mobilizados para tomar as providências que eram necessárias de forma rápida e eficaz, conforme aconteceu. Ficamos nas ruas até tarde da noite para reforçar a limpeza e deslocar nossas equipes até os locais que mais demandavam as intervenções, conversando com as famílias que precisavam do nosso apoio”, disse o chefe do Poder Executivo municipal.

As atividades realizadas pela Manutenção somente nesta quinta-feira deram especial atenção ao trecho compreendido entre a avenida Antônio Marques Figueira e viaduto Leon Feffer, assim como o trecho entre a rua vereador Romeu Graciano, na Vila Mazza, até a rua Euclides Damiani, na Vila Amorim. O trabalho ainda alcançou o entorno do Complexo Educacional e Cultural Mirambava, no centro, o ecoponto do Parque Maria Helena e a estrada do Furuyama, na região norte.

O titular da pasta, Samuel Oliveira, destacou que os resultados dessa força-tarefa mostraram a capacidade que a prefeitura tem para dar as respostas frente aos impactos da chuva. “Colocamos nossos equipamentos nas ruas e chegamos nos bairros atingidos para estarmos junto aos munícipes. Em poucas horas, retiramos 64 toneladas de resíduos e restabelecemos as condições de circulação e limpeza da cidade, mesmo considerando que o volume de chuva foi superior ao que comporta a rede de drenagem, ressaltou Oliveira.

Todo o suporte à população contou com a atuação conjunta de outras equipes da administração municipal, incluindo a Secretaria Municipal de Segurança Cidadã, com as ocorrências verificadas pela Defesa Civil e Guarda Civil Municipal (GCM); e da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, com a organização do trânsito nas vias afetadas.

A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, com apoio do Fundo Social de Solidariedade, viabilizou uma estrutura de apoio na rua Felício de Camargo, no centro, com capacidade de atender até 40 pessoas. O espaço, que já está acolhendo uma mãe e quatro filhos do Jardim Maitê, ainda se mantém aberto para acomodar os munícipes com dormitório, banheiros, refeitório, brinquedoteca, lugar para pets e ambiente coletivo de convivência.

Os esforços empenhados pelas equipes das pastas se direcionaram também para demandas específicas dos bairros afetados, garantindo suporte a famílias na Vila Rosa e avenida Atlântida, distribuindo kits de limpeza e cestas básicas.

A Defesa Civil intensificou o monitoramento das áreas de risco e manteve contato com os munícipes por meio dos canais de comunicação, incluindo o 199 e (11) 4745-2150. E a GCM se manteve igualmente mobilizada por meio do telefone 153 e das equipes de patrulhamento nas ruas, para verificação de incidentes e atendimentos para eventuais casos de ocorrências.

Em todo o período pós-chuvas, houve especial atenção para as condições de toda a região central, no Jardim Revista, no Jardim Monte Cristo, no Jardim Maitê, na Vila Urupês, nas proximidades do Cemitério São Sebastião, no Sítio São José, na avenida Vereador João Batista Fittipaldi, e no Parque Maria Helena, entre outras localidades.

Ações contínuas

O trabalho desenvolvido neste momento emergencial foi possível pela estrutura que Suzano já possui para garantir a zeladoria da cidade de forma contínua, que conta com ações relacionadas à limpeza de rios, valas e bueiros, fundamentais para o escoamento das águas pluviais. Somente em 2025, foram retiradas 1.691 toneladas de resíduos destes locais e outras 4.871 toneladas de pontos viciados, além da limpeza de 106 quilômetros da rede de drenagem. Os serviços que atenuam os impactos da chuva acontecem ao longo de todo ano, independente do aumento do índice pluviométrico.

Vale destacar que, em agosto do ano passado, por exemplo, a prefeitura promoveu limpeza da vala de drenagem que corta os bairros Vila Fátima e Parque Buenos Aires, no distrito de Palmeiras, garantindo a retirada de resíduos num trecho de 400 metros de extensão e quatro metros de profundidade. Houve utilização de uma escavadeira hidráulica para proporcionar o escoamento necessário deste canal e fluidez adequada das águas até o rio Taiaçupeba-Mirim, assim como aconteceu no rio Una, na altura da rodovia Índio Tibiriçá (SP-31).

No mês seguinte, em setembro, a administração municipal reforçou a limpeza do rio Jaguari, na altura do bairro Miguel Badra, utilizando uma retroescavadeira para intervenções no leito. A atividade fez parte das ações que foram desenvolvidas para preservar a condição deste corpo d’água, de forma a proteger os bairros Miguel Badra, Cidade Boa Vista, Jardim Carmem, Jardim Santa Inês, Jardim São José, Jardim São Bernardino, Jardim Fernandes e Jardim Graziela.

Em novembro, foi intensificada a limpeza do rio Una no trecho entre a rua Padre Eustáquio, na Vila Amorim, até o viaduto Leon Feffer, que tem aproximadamente 500 metros de extensão, e num outro trecho, de aproximadamente 1,5 quilômetro, que fica entre o rio Tietê e as imediações da estação da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). A galeria que passa embaixo do viaduto Leon Feffer também foi contemplada, integrando o conjunto de ações voltadas para o combate às cheias.

Pedro Ishi afirmou que a cidade seguirá atenta e preparada para proteger a população. “Seguimos de prontidão para esse período de fortes chuvas. A limpeza segue sendo feita, assim como o monitoramento das áreas de risco. Todo o trabalho é realizado para atenuar os impactos causados pela força das águas, conforme aconteceu nesta quarta-feira. Estaremos sempre ao lado da população”, frisou o prefeito.