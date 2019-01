Prefeitura de Suzano vai apurar queixas sobre seleção de 600 vagas oferecidas para o exterior

A Prefeitura de Suzano instaurou um processo administrativo para averiguar a autenticidade das 600 vagas (para atuar nos Estados Unidos e Portugal) que foram colocadas à disposição da população, por duas empresas, no começo desse mês.

Desde o começo da semana, diversos candidatos que foram selecionados para a entrevista de emprego estão reclamando do valor cobrado para a realização do exame psicossocial - que segundo os candidatos, faz parte do processo seletivo da empresa -, e da demora para comunicar se estão empregados ou não.

No começo do mês, o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) recebeu mais de 2 mil pessoas para se candidatar as 600 vagas na área da construção civil. Porém, muitos candidatos que passaram pela triagem no PAT e foram encaminhados para as entrevistas, estão preocupados com a veracidade das vagas.

Um candidato, que não quis se identificar, informou ao DS que precisou pagar R$ 180 para realizar um exame psicossocial em São Paulo e que até agora a empresa não entrou em contato para comunicar se o mesmo foi admitido ou não. "Estou desempregado. Tive que pedir esse dinheiro emprestado para pagar o exame. Eu e outras pessoas estamos preocupados, porque isso está parecendo golpe. Eles disseram que se passemos no teste/exame, estaríamos contratados", informa.

A Prefeitura garante que não tem detalhes das contratações e que todos os processos seletivos intermediados pelo PAT são de responsabilidade das empresas contratantes que ofertam as vagas.

"Sobre este caso, a Prefeitura não tem conhecimento da cobrança de nenhuma taxa seja por qualquer alegação. Nunca houve nenhuma orientação de agentes municipais para qualquer candidato no sentido de fazer qualquer tipo de pagamento para qualquer processo seletivo, assim como em momento algum foi feita qualquer cobrança de valores no espaço da Prefeitura", diz.

"Considerando os fatos noticiados por candidatos em relação à cobrança de valores pela empresa contratante (dos quais o município de Suzano não tinha conhecimento), a Prefeitura instaurou um Processo Administrativo para averiguar a situação, bem como garantir os direitos de todos os candidatos", acrescenta.