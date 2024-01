Prefeitura de Suzano vai formar mais 42 guardas civis municipais

A Prefeitura de Suzano vai formar 42 Guardas Civis Municipais (GCMs), que integrarão as tropas de patrulha da cidade. A informação foi dada pelo secretário de Segurança Cidadã, Afrânio Evaristo da Silva, em participação do DS Entrevista na última sexta-feira (19).

“Uma notícia em primeira mão: estaremos formando 42 GCMs que já estão com porte de arma liberados pela Polícia Federal. A formatura vai ser no Teatro Municipal Armando de Ré e os formandos já vão estar integrando a tropa pronta no combate à criminalidade e no apoio à população de Suzano”, disse o secretário na entrevista.

Com a formação, a cidade chega a 267 GCMs, ainda de acordo com Afrânio na entrevista. “Atualmente contamos com 220 GCMs na ativa, trabalhando efetivamente pela cidade, além do efetivo da Defesa Civil”, contou.

Atualmente, a GCM de Suzano tem a “Força Patrulha”, que trabalha patrulhando a cidade e atendendo ocorrências, a Ronda Ostensiva Municipal (Romu), a Ronda Ostensiva Motorizada (Romo), o Grupamento de Patrulha Ambiental (GPA), a Patrulha Maria da Penha e o Canil.

Durante a entrevista, o secretário explicou como é definido em qual dessas frentes o agente contratado irá trabalhar. “Tem o fator vontade da pessoa, com qual tipo de policiamento ele se identifica. Mas só vontade não basta. Depois disso ele vai estagiar para ver se ele dá conta do recado, se ele vai se garantir ali, se vai conseguir se estabelecer de forma satisfatória para ele, para os companheiros e para o serviço em si. Um exemplo grosseiro, mas que pode acontecer é uma pessoa querer ir para o Canil, mas ter medo de cachorro. Não tem como se adaptar ali, vai ter dificuldade”, explica o secretário.

A Guarda Civil Municipal de Suzano realizou, em 2023, quase 5.991 atendimentos, que garantiram a localização de 62,45 quilos de entorpecentes, 125 prisões em flagrante e apreensão de 98 veículos. A GCM de Suzano atende pelos números 153 e 4746-3297.