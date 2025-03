Prefeitura de Suzanorealiza '1º Encontro do Governo Presente' no Parque Maria Helena

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Governo, promoveu na última segunda-feira (17/03) o “1º Encontro do Governo Presente”, uma iniciativa que leva campanhas de conscientização para diferentes bairros da cidade. A edição inaugural ocorreu na Casa São Vicente de Paulo, localizada no Parque Maria Helena, e foi voltada ao público da melhor idade, incluindo os moradores da instituição e outras pessoas da comunidade.

A atividade contou com o apoio do Conselho Municipal do Idoso (Comid) e da Comissão da Pessoa Idosa da 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Suzano, oferecendo um espaço de informação e diálogo sobre temas importantes.

Durante o encontro, especialistas discutiram questões como bem-estar, combate à violência contra os idosos, direitos e qualidade de vida, abordando desde a prevenção de golpes até o acesso a serviços públicos e a importância da inclusão social. Além disso, os participantes puderam aproveitar uma sessão de auriculoterapia, promovida pela Equipe Multidisciplinar do Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde (INTS), como parte das ações voltadas ao bem-estar.

Participaram do encontro o secretário municipal de Governo, Alex Santos; a presidente da Comissão da Pessoa Idosa da OAB de Suzano, Kelly Guilhen, acompanhada das demais membros Adriana Saraiva, Laís França e Yone Yokoyama; a vice-presidente do Comid e representante da Associação de Apoio para Deficientes Visuais de Suzano (AADVIS), Neli Silva; a colaboradora e conselheira do Comid Beatriz Cruz; a coordenadora da Casa São Vicente de Paulo, Rosana Rodrigues; o diretor do Departamento Interno da Cidadania, André Luis Bom Fim; e colaboradores do INTS.

“Governo Presente” é uma iniciativa que busca aproximar a administração municipal da população, levando informações e ações diretamente aos bairros, garantindo que mais pessoas tenham acesso a programas e serviços essenciais. A proposta é descentralizar as políticas públicas e ampliar a participação cidadã. Ao longo do ano, outras edições serão realizadas em diferentes regiões da cidade, cada uma abordando temáticas específicas conforme as demandas da comunidade.

“A ideia é descentralizar os serviços e facilitar o acesso da população às informações e aos programas que realmente fazem a diferença no dia a dia. A parceria com o Conselho Municipal do Idoso e a Comissão da Pessoa Idosa da OAB de Suzano foi fundamental para esse primeiro encontro, mas a iniciativa vai muito além, com edições futuras abordando temas que atendem diversas demandas da comunidade. O compromisso da nossa gestão é estar cada vez mais perto dos suzanenses e garantir que todos tenham voz e acesso aos serviços públicos”, afirmou o secretário Alex Santos.