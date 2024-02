Prefeitura dialoga com a população sobre manejo do Parque do Mirante

Um trabalho de manejo das trilhas do Parque Municipal de Conservação Ambiental Professora Bianca Carla Nunes da Silva, o Parque do Mirante, está sendo realizado pela Secretaria de Meio Ambiente de Suzano para garantir as condições necessárias para o desenvolvimento do ecoturismo no local. No último domingo (28/01), técnicos da pasta aproveitaram o evento organizado pelo grupo “Tamo Junto Runners”, que reuniu 90 pessoas numa caminhada, para ouvir dos participantes as percepções quanto ao trajeto. A atividade contou com a presença do prefeito Rodrigo Ashiuchi, do secretário municipal de Saúde, Pedro Ishi, do vereador Jaime Siunte e da diretora de Controle e Fiscalização Ambiental da prefeitura, Solange Wuo.

A 1ª etapa do manejo consiste em definir a forma da trilha, a distância e o grau de dificuldade. Para isso, estão sendo realizadas ações colaborativas com pessoas já acostumadas com esse tipo de atividade, de forma a complementar os estudos. A trilha percorrida nesta oportunidade, por exemplo, foi considerada pelos participantes como de grau leve, com 1,2 quilômetros de extensão.

O objetivo da administração municipal é mapear estes e outros traçados para que a população possa ser informada sobre a melhor forma de utilização do espaço, garantindo maior segurança aos munícipes e evitando a degradação ambiental. Por ser uma área de preservação, o parque tem áreas sensíveis, como nascentes e corpos d’água protegidas por lei. A partir dos dados que estão sendo coletados, será planejada a implantação de sinaleiros, placas e corrimãos.

A Prefeitura de Suzano pretende viabilizar o ecoturismo nesse local pela compreensão em torno dos recursos naturais que podem ser apreciados. Diante do mapeamento de cada área, os visitantes poderão ser mais bem distribuídos pelos trajetos disponíveis, elevando a conexão com a natureza e contribuindo com as tarefas de conservação que estão associadas a este ambiente.

O secretário André Chiang destacou a importância da iniciativa, frisando a relevância da conscientização em torno da sustentabilidade. “Essa área da cidade está ganhando uma nova vida, pois promove uma conexão da população com a unidade de conservação que está logo abaixo do parque. Vamos conseguir unir meio ambiente, por meio da preservação da mata nativa, fauna e flora da região, com as atrações que serão proporcionadas pelas intervenções estruturais implementadas no Parque do Mirante. Todas as ações foram pensadas para valorizar o local e contribuir com a preservação dos recursos naturais que estão no entorno”, destacou o chefe da pasta.

Por sua vez, o prefeito reforçou que este trabalho contribui com o desenvolvimento da cidade em vários aspectos. “O Parque do Mirante foi projetado para ser mais um símbolo de Suzano. A partir dele, poderemos proporcionar à população diversas possibilidades de entretenimento, lazer e educação ambiental. Além dos eventos que podemos realizar no espaço em frente à pirâmide, incentivaremos o ecoturismo com as trilhas do entorno, reunindo famílias para caminhadas e apreciação da natureza”, afirmou Ashiuchi.

Para utilizar as trilhas, é necessário realizar uma solicitação junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, com antecedência de 30 dias, pelo e-mail smma.residuos@suzano.sp.gov.br.