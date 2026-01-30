Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Prefeitura divulga classificação do Programa Municipal de Qualificação Profissional e Alfabetização

Lista pode ser conferida por meio do link bit.ly/ProgramaMunicipalSuzano; seleção pode garantir a convocação de até 400 munícipes, que receberão bolsa de R$ 1.518

30 janeiro 2026 - 19h34Por De Suzano
Seleção pode garantir a convocação de até 400 munícipesSeleção pode garantir a convocação de até 400 munícipes - (Foto: Luana Bergamini/Secop Suzano)

A Secretaria Municipal de Administração divulgou nesta sexta-feira (30/01) a classificação geral do Programa Municipal de Qualificação Profissional e Alfabetização, que garantirá até 400 oportunidades para munícipes de 18 a 59 anos que estão desempregados há pelo menos um ano. A lista pode ser conferida por meio do link bit.ly/ProgramaMunicipalSuzano.

O documento também pode ser visualizado no site da Prefeitura de Suzano (suzano.sp.gov.br), clicando-se nas abas “Transparência” e, em seguida, “Imprensa Oficial”. O conteúdo está disponibilizado na edição nº 19 de 2026, publicada na data citada.

Do total de oportunidades oferecidas, 3% foram reservadas para pessoas com deficiência (PCDs) e outras 5% para mulheres vítimas de violência. Os munícipes que ingressarem no programa participarão de atividades práticas e cursos de capacitação, cumprindo uma jornada semanal de 30 horas durante um ano, podendo ser prorrogável por mais um. Durante o período, será concedida uma bolsa mensal de R$ 1.518 e vale-transporte.

Como o número de inscritos (1.749) superou a quantidade de vagas, a preferência para participação no programa foi definida mediante aplicação dos seguintes critérios, pela ordem: não ter participado anteriormente do programa; menor renda per capita, que é resultado da divisão da renda familiar pelo número de membros da família; mulheres arrimo de família; maior tempo de desemprego; e mais idade. Nas ocasiões em que os candidatos não informaram registro em carteira, para comprovação do tempo de desemprego, foi considerada a data de emissão do documento.

Os beneficiários do programa participarão de capacitação ocupacional e cidadania junto aos órgãos da administração direta e indireta. Todos estarão sujeitos à avaliação sistemática e controle periódico, sendo condição para o recebimento do benefício a assiduidade nas atividades, com 95% de frequência. Importante frisar que a concessão das bolsas não representa vínculo empregatício com a Prefeitura de Suzano.

A iniciativa pretende atingir nove objetivos específicos: capacitar pessoas para ampliar suas possibilidades de emprego; reinserir pessoas no mercado de trabalho por meio de cursos de capacitação; diminuir o desemprego pela qualificação; estimular autoestima; gerar inclusão social; proporcionar o poder de compra; zelar pelo patrimônio público; conscientizar sobre a conservação do patrimônio; e reduzir as diferenças sociais.

A secretária municipal de Administração, Cintia Lira, destacou que as perspectivas são positivas em relação à iniciativa. “Este programa proporcionará oportunidades para que as pessoas possam se recolocar no mercado de trabalho por meio da qualificação profissional e alfabetização. A partir das atividades que serão oportunizadas, poderemos contribuir com a redução do desemprego e daremos condições para que esses munícipes possam ter um futuro próspero. O trabalho realizado por esses bolsistas é importante para eles e para o município”, ressaltou a chefe da pasta.

 

