Prefeitura divulga classificação final do processo seletivo para estagiários

A classificação final do processo seletivo para estagiários da Prefeitura de Suzano já está disponível para consulta. Os munícipes interessados podem conferir o resultado por meio do link bit.ly/ClassificacaoProcessoEstagio, documento que consta no Diário Oficial Eletrônico (edição 042/2026). As convocações ocorrerão mediante necessidade da administração municipal.

A iniciativa conduzida pela Secretaria Municipal de Administração teve o objetivo ampliar as oportunidades de formação prática para universitários interessados em atuar no serviço público. Todo o procedimento foi realizado de forma digital, desde o cadastro até a etapa de avaliação.

A seleção contemplará estudantes dos cursos de Administração, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia da Computação, Gestão de Tecnologia da Informação, Gestão de Recursos Humanos, Jornalismo, Marketing e Publicidade e Propaganda.

Vale destacar que 10% das oportunidades que serão oferecidas por meio das convocações serão reservadas para pessoas com deficiência (PCD), conforme previsto em lei.

Os estagiários que forem convocados cumprirão jornada de 30 horas semanais, com seis horas diárias, de segunda a sexta-feira. A bolsa-estágio será de R$ 800 para estudantes do ensino superior, além de auxílio-refeição no valor de R$ 400 e vale-transporte, de acordo com a distância entre a residência e o local de estágio.

A secretária municipal de Administração, Cíntia Lira, enfatizou a importância da iniciativa como uma ponte entre a formação acadêmica e o mercado de trabalho. “Ao inserirmos os jovens no cotidiano dos diversos setores da prefeitura, promovemos uma capacitação prática que contribui diretamente com a formação profissional desses estudantes. Além disso, oferecemos a eles a oportunidade de vivenciar os desafios da administração pública e colaborar com o desenvolvimento da cidade”, afirmou a titular da pasta.