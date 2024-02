Prefeitura divulga lista de classificados para programa de qualificação

A lista de classificados para o Programa Municipal de Qualificação Profissional e Alfabetização da Prefeitura de Suzano já pode ser consultada por meio do link suzano.sp.gov.br/wp-content/uploads/2024/01/Edicao-023-31.01.2024.pdf. A iniciativa oferta 400 vagas para moradores que possuem entre 18 e 59 anos e que estão desempregados há pelo menos um ano.

As convocações ocorrerão mediante necessidade da administração municipal e poderão ser acompanhadas via diário oficial eletrônico, pelo site suzano.sp.gov.br, clicando na aba “Transparência” e em seguida na seção “Imprensa Oficial”. A Secretaria Municipal de Administração também efetua o contato com os classificados por meio do telefone informado no momento da inscrição, que ocorreu entre os dias 11 e 20 de dezembro.

Do total de oportunidades oferecidas, 12 delas foram reservadas para pessoas com deficiência (PCDs) e outras 20 para mulheres vítimas de violência. Os munícipes que ingressarem no programa participarão de atividades práticas e cursos de capacitação, cumprindo uma jornada semanal de 30 horas, durante um ano, podendo ser prorrogável por mais um. Durante o período, será concedida uma bolsa mensal de R$ 1.412 e vale-transporte.

A preferência para participação no programa foi definida mediante aplicação dos seguintes critérios, pela ordem: menor renda per capita, que é resultado da divisão da renda familiar pelo número de membros da família; mulheres arrimo de família; maior tempo de desemprego; e mais idade. Nas ocasiões em que o candidato não tiver registro de emprego formal em carteira para comprovação do tempo de desemprego, será considerada a data de emissão do documento.

Os beneficiários do programa participarão de capacitação ocupacional e cidadania junto aos órgãos da administração direta e indireta. Todos estarão sujeitos à avaliação sistemática e controle periódico, sendo condição para o recebimento do benefício a assiduidade nas atividades, com 95% de frequência. Mas é importante frisar que a concessão das bolsas não representa vínculo empregatício com a Prefeitura de Suzano.

A iniciativa pretende atingir nove objetivos específicos: capacitar pessoas para ampliar suas possibilidades de emprego; reinserção no mercado de trabalho por meio de cursos de capacitação; diminuir o desemprego pela qualificação; estimular autoestima; gerar inclusão social; proporcionar o poder de compra; zelar pelo patrimônio público; conscientizar sobre a conservação do patrimônio; e reduzir as diferenças sociais.

A secretária Cintia Lira destacou que as perspectivas são positivas em relação à iniciativa. “Este programa proporcionará oportunidades para que as pessoas possam se recolocar no mercado de trabalho por meio da qualificação profissional e alfabetização. A partir das atividades que serão oportunizadas, poderemos contribuir com a redução do desemprego e daremos condições para que esses munícipes possam ter um futuro próspero. O trabalho realizado por esses bolsistas trará melhorias ao município”, ressaltou a chefe da pasta.