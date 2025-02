Prefeitura divulga resultado do processo seletivo para até 130 vagas de estágio

A Prefeitura de Suzano divulgou nesta terça-feira (11/02) o resultado do processo seletivo para até 130 vagas de estágio. A classificação foi publicada na edição nº 29 do Diário Oficial Eletrônico, que está disponível no site da administração municipal (suzano.sp.gov.br), ao clicar na seção “Transparência” e na aba “Imprensa Oficial. A partir daí é buscar o ano de 2025 e identificar o arquivo citado.

A seleção pode garantir até 130 vagas de estágio, a depender das necessidades da Secretaria Municipal de Administração, de acordo com as demandas das outras pastas. Do total de oportunidades ofertadas, 10% serão asseguradas às pessoas com deficiência.

O processo foi destinado a estudantes de ensino médio e superior, que não são das áreas de Administração, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Direito, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia da Computação, Gestão de Tecnologia da Informação, Gestão de Recursos Humanos, Jornalismo, Marketing e Publicidade e Propaganda. Isso porque a seleção que contemplou estudantes desses cursos ainda está vigente.

A jornada de trabalho será de 30 horas semanais, sendo seis horas diárias, de segunda a sexta-feira. Os estagiários de ensino médio receberão um benefício mensal de R$ 600 e os de ensino superior um valor de R$ 800. Todos terão direito a auxílio-refeição no valor de R$ 400 e vale-transporte.

Os candidatos que forem convocados ao longo do período de vigência do processo seletivo, que é de seis meses após a publicação definitiva, devem comparecer em até cinco dias úteis ao Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa (rua Baruel, 501 – Centro). Na ocasião, os estudantes deverão se dirigir à sala 202, entre 8 e 16 horas, portando CPF; carteira de identidade; RG e CPF do responsável legal, para menores de 18 anos; comprovante de residência em nome do estudante, pais ou cônjuge; atestado de antecedentes criminais; e declaração de matrícula da atual instituição de ensino.

A secretária municipal de Administração, Cintia Lira, destacou que as oportunidades proporcionadas contribuem com a formação dos estudantes. “Ao inserirmos os jovens no cotidiano dos diversos setores da prefeitura, promovemos uma capacitação para o mercado de trabalho e permitimos que eles colaborem com as atividades relacionadas ao serviço público”, ressaltou a chefe da pasta.