Prefeitura diz que UTI da Santa Casa de Suzano volta a operar plenamente

A Diretoria de Vigilância Sanitária de Suzano autorizou a retomada completa das atividades na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de Misericórdia, na manhã desta segunda-feira (19). A reabertura do setor acontece após cinco dias de reformas e adequações preventivas. O prefeito Rodrigo Ashiuchi e o chefe de Gabinete, Afrânio Evaristo da Silva, estiveram no local para verificar a liberação.

O trabalho foi capitaneado pelo diretor da Vigilância Sanitária, Mauro Vaz, e acompanhado pelo secretário municipal de Saúde, Luis Cláudio Rocha Guillaumon, e por representantes do Conselho Fiscal da entidade.

As equipes vistoriaram e aprovaram as melhorias realizadas nos nove leitos, nos locais de armazenamento e no espaço para isolamento e conferiram os protocolos internos. A autorização para a retomada do atendimento de pacientes que necessitam de acompanhamento em tempo integral foi concedida no final da manhã e em seguida começaram os procedimentos.

A UTI da Santa Casa de Suzano passou por adequações na pintura e na iluminação, reforma no piso e nos sistemas elétrico e hidráulico e manutenção dos equipamentos de monitoramento e de respiração assistida, além da mudança da empresa responsável pelo gerenciamento dos protocolos internos do setor.

A suspensão do recebimento de novos pacientes havia sido recomendada preventivamente pela Vigilância Sanitária de Suzano na última terça-feira (13/08), após uma vistoria completa no local. Os trabalhos para a readequação foram iniciados no mesmo dia, sendo que dois pacientes foram transferidos para a unidade semi-intensiva e três para apartamentos e enfermaria.

O secretário municipal de Saúde reforçou a importância do trabalho conjunto para a melhoria do atendimento à população. “Vale ressaltar que a fiscalização da Vigilância Sanitária trabalhou a partir do viés técnico, e agora haverá visitas regulares e encontros multidisciplinares. Foram apontadas medidas simples, prontamente atendidas, e que se tornaram um novo paradigma no atendimento aos pacientes. Fizemos uma programação para gerar um impacto mínimo, remarcando cirurgias e realocando nossos pacientes”, explicou Guillaumon.

Após visitar a UTI, o prefeito mostrou-se contente com as mudanças promovidas. “As mudanças foram necessárias e contamos com a colaboração de todos. Tomaremos as medidas necessárias em todos os momentos para melhorar a qualidade do atendimento, priorizando a vida das pessoas. Este é um momento importante para nossa cidade, pois mostra que a Santa Casa de Suzano vem superando os seus desafios e segue em frente, atendendo nossa comunidade”, afirmou.