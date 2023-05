Prefeitura e Conselho da Mulher realizam nova edição do 'Encontro Rosa'

A Secretaria de Governo de Suzano promoveu mais uma edição do “Encontro Rosa” junto ao Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM) na manhã da última terça-feira (09/05), na sede da Associação de Apoio para Deficientes Visuais de Suzano (Aadvis), no bairro Parque Buenos Aires. A reunião contou com a presença de 55 pessoas para trocar experiências por meio de relatos femininos acerca de seu espaço na sociedade, sendo a terceira ação do gênero nos últimos meses.

Na oportunidade, as conversas foram conduzidas pela presidente do CMDM, Laís Matos, e pela psicóloga da Rede de Saúde do Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde (INTS), Maria Clara Lira Bezerril. As palestrantes foram recebidas pela orientadora social da entidade, Joyce Xavier, para abordar temas fundamentais do universo feminino como a importância dos direitos das mulheres e o cuidado psicológico deste público no dia a dia, trabalhando ainda a valorização da capacidade feminina em fortalecer umas às outras.

As palestrantes também trataram dos serviços específicos oferecidos ao público feminino e, entre eles, está o grupamento especializado da Guarda Civil Municipal (GCM), a Patrulha Maria da Penha. A coordenadora da equipe, Jaqueline Lima, abordou o suporte à mulher em ocorrências como violência doméstica e afirmou que a reunião foi muito importante para tratar do fortalecimento em grupo e do serviço da guarda municipal neste apoio. “Falamos de alguns pontos importantes envolvendo o apoio que promovemos no dia a dia e a existência da Sala Rosa, ambiente próprio da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) que oferece suporte psicológico para vítimas de violência doméstica”. O espaço está situado na rua Presidente Nereu Ramos, 302, no Jardim Santa Helena.

O encontro também serviu para dar visibilidade ao tema e ampliar os conhecimentos sobre os dispositivos de proteção legais existentes, visando sensibilizar e conscientizar a sociedade sobre o necessário fim da violência contra a mulher.