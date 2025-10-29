Prefeitura e conselhos discutem políticas públicas em evento do IFSP

A Prefeitura de Suzano e representantes de seis conselhos municipais discutiram as políticas públicas que estão relacionadas ao avanço da cidade durante evento realizado na última sexta-feira (24/10), no campus Suzano do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), situado no bairro Parque Suzano.

A atividade integrou a mesa redonda “Sociedade Civil e políticas públicas: conselhos municipais de Suzano”, que fez parte da programação de um simpósio do projeto de extensão MapSuz, relacionado ao 1º Congresso de Educação Socioambiental da instituição.

O objetivo foi reforçar a importância de todos os participantes no processo que envolve a identificação das prioridades e as propostas que podem ser pensadas para mudança da realidade da população, em todos os seus aspectos.

Por isso, estiveram presentes alguns dos gestores da administração municipal que integram os conselhos da cidade, incluindo o diretor de Habitação, Miguel Reis, do Conselho Municipal de Habitação; a diretora de Fiscalização e Controle Ambiental, Solange Wuo, do Conselho Municipal de Desenvolvimento e Meio Ambiente (Comdema); e o diretor da Gestão do Sistema Único de Assistência Social (Suas), Carlos Araújo, do Conselho Municipal do Idoso.

Também participaram representantes dos Conselhos Municipais de Turismo, de Educação e de Saúde, que foi representado pela presidente Cleide Tomioka. Todos dialogaram sobre a contribuição de cada um no processo que garante a participação popular nas decisões relativas à implementação de serviços públicos.

O diretor de Habitação destacou que a atividade foi importante para estreitar o contato entre os conselhos e mostrar a importância da integração entre eles para a prefeitura. “É fundamental que tenhamos um diálogo aberto com todos porque os assuntos da cidade se relacionam com mais de um setor. É importante que todos sejam ouvidos e saibam seu papel em cada contexto”, ressaltou.

Já o diretor da Gestão Suas enfatizou a mobilização que aconteceu para este encontro e enalteceu a presença dos conselheiros. “Tivemos representantes de seis segmentos fundamentais para o desenvolvimento da cidade, cujas demandas e soluções avançam em discussões como essa, colaborando para a construção coletiva em torno das políticas públicas voltadas ao bem-estar da população”, declarou.