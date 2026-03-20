Prefeitura é contemplada com equipamentos do PAC Saúde durante Caravana Federativa 

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi, participou nesta sexta-feira (20/03) da 17ª Caravana Federativa do Estado de São Paulo, realizada no Expo Center Norte, na capital paulista. O evento teve início na quinta-feira (19/03) e reuniu representantes do governo federal e gestores municipais de prefeituras paulistas. Durante a programação, Suzano foi contemplado com equipamentos do Programa de Aceleração do Crescimento da Saúde (PAC Saúde), voltados ao fortalecimento da Atenção Primária. Ao todo, serão destinados 18 kits para sete unidades do município, com destinação prevista para ocorrer entre março e abril. A entrega simbólica dos itens ocorreu no primeiro dia da Caravana Federativa.

Além do prefeito, a comitiva de Suzano foi composta pelo secretário de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira; pela assessora da Secretaria de Planejamento e Gestão Orçamentária, Carol Umebayashi; e técnicos da administração municipal que participam das atividades com foco na articulação institucional, captação de recursos e formalização de convênios junto aos ministérios envolvidos.

A Caravana Federativa é uma iniciativa coordenada pelo governo federal com o objetivo de aproximar os municípios dos programas, investimentos e serviços disponíveis. O evento concentrou, em um único espaço, diversos ministérios, autarquias e órgãos técnicos, oferecendo atendimento direto às prefeituras, orientação sobre projetos, além de encaminhamentos para liberação de recursos e acompanhamento de demandas em andamento.

Durante a programação, foram realizadas reuniões técnicas, atendimentos individualizados e apresentações de programas federais em áreas como saúde, infraestrutura, habitação, educação e desenvolvimento econômico. A proposta é sempre facilitar o acesso dos municípios a políticas públicas e acelerar processos administrativos, reduzindo entraves burocráticos.

Fortalecimento

No eixo da saúde, Suzano foi contemplada com combos de equipamentos destinados a sete unidades de Atenção Primária. Ao todo, serão enviados 18 equipamentos para cada posto: ultrassom para fisioterapia, otoscópio, espirômetro, dermatoscópio, retinógrafo, eletrocardiógrafo, ultrassom diagnóstico portátil para telemedicina, desfibrilador externo automático (DEA), bisturi elétrico, doppler vascular, dinamômetro, balança digital portátil, cadeira de rodas para obesos, tábua de propriocepção, equipamentos de eletroestimulação (TENS e FES), laser para fisioterapia, fotóforo (foco de luz de cabeça) e câmara para conservação de imunobiológicos.

Os itens serão incorporados à estrutura das unidades, conforme cronograma a ser definido pela Secretaria Municipal de Saúde. A iniciativa deve contribuir para a melhoria das condições de trabalho das equipes e para a ampliação do acesso da população aos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS). A agenda da área da saúde na Caravana Federativa contou, na quinta-feira (19/03), com a participação do secretário municipal de Saúde, William Harada.

Os itens serão destinados às seguintes unidades da rede municipal de saúde: as Unidades de Saúde da Família (USFs) Eduardo Nakamura, no bairro Miguel Badra Baixo; Onésia Benedita Miguel, no Jardim Suzanópolis; Marcelino Maria Rodrigues, no Jardim Brasil; e Manoel Evangelista Oliveira, no Jardim São José; e as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Alzira Pereira Mayer, no Jardim Alterópolis; Professor João Olímpio Neto, no Parque Residencial Casa Branca; e Edson Samio Kimura, no Tabamarajoara.

A contemplação integra os investimentos do Novo PAC voltados à modernização da rede pública de saúde em todo o país, com prioridade para a Atenção Básica, considerada porta de entrada do sistema fundamental para a organização do atendimento.

No campo técnico, o secretário William Harada destacou os impactos diretos na qualificação da rede municipal. “A incorporação desses equipamentos representa um avanço na Atenção Primária em Suzano, ao ampliar a capacidade de atendimento das unidades, fortalecer a estrutura de trabalho das equipes e qualificar o acompanhamento contínuo dos pacientes. Trata-se de um investimento que contribui para organizar melhor o fluxo de atendimentos, ampliar a resolutividade dos serviços e oferecer um cuidado mais eficiente à população”, afirmou.

Já o prefeito Pedro Ishi enfatizou o resultado da articulação institucional junto ao governo federal. “Suzano tem trabalhado de forma estratégica para garantir que os investimentos cheguem onde realmente fazem diferença para a população. A contemplação desses equipamentos reforça esse caminho, ampliando a estrutura da saúde básica e permitindo que a rede avance com mais eficiência e capacidade de atendimento”, finalizou.