Prefeitura e INSS seguem em tratativas sobre prédio do órgão

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) segue em tratativas com a Prefeitura de Suzano para permuta do prédio que atualmente é ocupado por uma agência do órgão federal.

O imóvel é um prédio histórico da cidade, que abrigou o Paço Municipal entre 1952 e 1993, e foi sede da Câmara Municipal de 1952 a 2001. Após aprovação do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural (Compac), o prédio passou pelo processo de tombamento que o tornou patrimônio de Suzano, em abril de 2024.

O tombamento inclui a mureta que fica em frente à fachada, o livro tombo mais antigo do Legislativo e a mesa do primeiro prefeito, Abdo Rachid, e possibilita que a administração municipal implemente políticas públicas com vistas à preservação do local.

Procurada pela reportagem, o INSS em nota destacou que o fato do imóvel ser tombado não altera a realização dos serviços de uma unidade do Instituto. Quanto à mudança de local da agência, as negociações com a prefeitura ainda estão ocorrendo.