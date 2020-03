Prefeitura e Ministério Público sugerem fechamento do comércio

A Prefeitura de Suzano recebeu ontem uma nova recomendação expedida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo.

Trata-se do pedido de suspensão das atividades comerciais na cidade, a fim de prevenir a proliferação do novo coronavírus (Covid-19). Suzano está em situação de emergência após decreto.

A medida tem apoio da Associação Comercial e Empresarial (ACE) do município e do Sindicato do Comércio Varejista (Sincomércio) da região.

Recomendações

Entre as recomendações está a suspensão de todas as atividades e serviços privados não essenciais, a exemplo de academias, clubes, shopping centers, cinemas, teatros, restaurantes, lojas de conveniência de postos de gasolina, call center e comércio em geral.

Serviços públicos

Também é sugerida a suspensão das atividades e serviços públicos não essenciais que não puderem ser realizados por meio digital ou mediante trabalho remoto.

O documento pontua a proibição da entrada de novos hóspedes no setor hoteleiro e a suspensão de todo e qualquer evento realizado em local fechado, independentemente da sua característica, condições ambientais, tipo do público, duração e modalidade, inclusive de natureza religiosa e educacional, e dos eventos realizados em local aberto que tenham aglomeração prevista com mais de 15 pessoas.