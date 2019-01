Prefeitura e organizadores de festas debatem sobre calendário

A Prefeitura de Suzano e os organizadores de algumas das principais festas que ocorrem no município realizaram uma reunião na manhã desta sexta-feira (25) no anfiteatro Orlando Digenova, localizado no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi. O objetivo foi debater a formalização de um calendário de eventos e alinhar os protocolos para logística, infraestrutura, divulgação e bem-estar dos frequentadores.

Os membros do Poder Público ressaltaram a importância do trabalho coordenado e conjunto para evitar que haja conflito de datas. Um dos pontos é o agendamento prévio, com bastante antecedência, junto à Comissão de Eventos da Prefeitura de Suzano, Guarda Civil Municipal (GCM), Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana e outras repartições e um maior retorno de informações sobre os resultados de arrecadação e público para avaliações. Também foram debatidas possibilidades de integração entre as entidades e novas estratégias para aumentar o número de visitantes.

Em 2018, a Prefeitura de Suzano atuou em parceria com organizadores de eventos como Festa da Dália, Festa da Cerejeira, Festa das Nações, Festa Nordestina e Festa do Baruel e auxiliou na montagem de barracas, palcos, redirecionamento de trânsito, patrulhas da GCM, entre outros.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi reiterou que a formalização de um calendário municipal é de suma importância para a economia e a cultura da cidade. "Uma agenda não se faz apenas pela iniciativa do Poder Público; conta também com a participação da comunidade. Queremos apoiar todas as festas na medida em que podemos alcançar a todos, sempre avaliando o impacto social que cada evento gera", afirmou.

Também estiveram presentes no encontro a presidente do Fundo Social de Solidariedade, a primeira-dama Larissa Ashiuchi; os secretários municipais Geraldo Garippo (Cultura), Arnaldo Marin Júnior (Esportes e Lazer), Marcelo Prado de Almeida (Comunicação Pública), Claudinei Valdemar Galo (Transporte e Mobilidade Urbana) e Said Raful Neto (Governo); integrantes das pastas de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego e de Segurança Cidadã; o vereador Joaquim Antônio da Rosa Neto; e representantes de entidades como Rotary Club, Associação Cultural e Esportiva Agrícola de Suzano (Aceas), Associação Cultural Suzanense - Bunkyo, Paróquia São José Operário, Associação Emaús, Conselho Municipal de Cultura, Instituto Virtutis, entre outras.