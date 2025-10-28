Prefeitura e Sesi lançam programa com entrega de mais de 13,6 mil livros a estudantes

A Prefeitura de Suzano deu início nesta terça-feira (28/10) ao programa “Para Ler e Crescer – Colecione Livros e Construa Sonhos”, uma iniciativa voltada ao incentivo à leitura entre estudantes da rede municipal de ensino. O lançamento simbólico foi realizado na Escola Municipal Professor Manoel Vicente Ferreira Filho, no bairro Vila Helena, com a participação do prefeito Pedro Ishi, da secretária municipal de Educação, Renata Priscila Magalhães, e do representante do Serviço Social da Indústria (Sesi), Luís Cláudio Marques.

Fruto de uma parceria entre a administração municipal e o Sesi, o programa vai contemplar as 33 escolas da rede que atendem os 1º e 2º anos do ensino fundamental, promovendo o acesso a obras literárias de qualidade e o fortalecimento das práticas pedagógicas em sala de aula.

Ao todo, serão distribuídas 6.134 maletas individuais, cada uma contendo três títulos especialmente selecionados para o ciclo de alfabetização: Beira da Lagoa, A Lagarta Caolha e O Pé de Guaraná. Além disso, cada unidade escolar receberá 30 maletas extras para composição de acervo e uso coletivo nos espaços de leitura e atividades pedagógicas.

Paralelamente à entrega das maletas, o programa também disponibilizará aproximadamente 7,5 mil livros adicionais para todas as escolas de ensino fundamental da rede municipal, totalizando 13.634 exemplares distribuídos. Estes livros, com sete títulos diferentes, poderão ser utilizados em bibliotecas, cantinhos da leitura e dinâmicas com estudantes de diferentes séries.

Durante a entrega, o prefeito e a secretária entregaram os kits para 131 alunos, além de deixar mais 30 maletas na biblioteca da escola. Para a diretora Rosana Borges, o programa é importante para despertar o interesse pela leitura. “Ao receber um livro, a criança é estimulada a mergulhar em novas ideias e criar vínculos com o hábito de ler. Esse contato desde cedo faz toda a diferença no processo de alfabetização e na construção de conhecimentos ao longo da vida”, afirmou.

De acordo com Renata Priscila, a ação reforça o compromisso da cidade com a alfabetização e o desenvolvimento integral dos alunos. “Incentivar o gosto pela leitura desde os primeiros anos escolares é abrir portas para a imaginação, o conhecimento e a criatividade. Com esse programa, garantimos aos nossos estudantes o acesso à literatura e promovemos um processo de ensino ainda mais significativo”, destacou.

Além do material físico, os estudantes também terão acesso a conteúdos audiovisuais vinculados às obras literárias. Por meio do site oficial da editora do Sesi, os alunos poderão assistir aos vídeos que complementam a leitura, ampliando o engajamento com os temas abordados nos livros. O acesso pode ser feito em www.sesispeditora.com.br/malas-portam-videos/.

Por fim, o prefeito Pedro Ishi destacou que a iniciativa se soma a uma série de ações que vêm sendo implementadas pela Secretaria de Educação de Suzano para promover a valorização do aprendizado, a melhoria da alfabetização e o fortalecimento do vínculo entre aluno, escola e conhecimento. “Acreditamos que a educação é o caminho mais sólido para transformar vidas e construir um futuro melhor para a nossa cidade. Investir em ações como essa, que despertam o gosto pela leitura desde os primeiros anos, é investir em cidadãos mais críticos, criativos e preparados para os desafios do mundo”, concluiu.