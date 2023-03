Prefeitura e Sindicato fecham acordo para reajustar em 9% salário de servidores públicos

A Prefeitura de Suzano e o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Suzano chegaram a um acordo nesta sexta-feira (17) sobre o reajuste salarial para os funcionários da administração municipal a partir de abril. Ficou definido que será concedido índice de 9% sobre os vencimentos, além de aumento nos valores da cesta básica e do vale-alimentação.

O encontro foi realizado no Paço Municipal e contou com a participação do prefeito Rodrigo Ashiuchi e do secretário municipal de Assuntos Jurídicos, Renato Swensson. Como representantes da entidade sindical compareceram o presidente Claudio Aparecido dos Santos, o Ted; o vice-presidente Cláudio Matsuda dos Santos; e o secretário-geral Carlos Amaro Alves Costa, o Grillo.

A reunião concluiu a rodada de negociações da campanha salarial, com o reajuste de 9% nos vencimentos dos funcionários públicos concursados e o aumento da cesta básica para R$ 261,60 (9%) e do vale-alimentação para R$ 436 (9%). Os valores serão pagos retroativamente em abril, levando em consideração o dissídio da categoria marcado para este mês, e integrarão os rendimentos dos servidores.

De acordo com o prefeito Rodrigo Ashiuchi, a administração segue comprometida com os servidores, levando em consideração a saúde financeira do município, de modo a cobrir a inflação e apresentar ganhos reais.

“Agradeço a presença do sindicato que, em nome dos servidores, está sempre conosco atuando pela melhoria do serviço público e pela defesa dos trabalhadores. Fico feliz por conseguirmos dar mais esse passo, honrando e valorizando o funcionalismo público e evoluindo em pautas importantes para a categoria”, explicou.