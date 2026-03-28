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Jornal Diário de Suzano - 28/03/2026
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Suzano

Prefeitura encerra zeladoria em março com ações no Jardim Leblon

Equipes reforçaram serviços de varrição, capinação, roçagem e limpeza de bueiros na rua João Américo Galleti, que se integraram ao trabalho desenvolvido ao longo da cidade

28 março 2026 - 15h50Por da Reportagem Local
- (Foto: : Wanderley Costa/Secop Suzano)

A Prefeitura de Suzano chega ao fim de março registrando uma ampla cobertura dos serviços de zeladoria na cidade, garantindo manutenção das áreas urbanas com varrição, capinação, roçagem e limpeza de bueiros, entre outras ações. Nestes últimos dias do mês, o trabalho alcançou o bairro Jardim Leblon, com especial atenção a uma das vias mais importantes da localidade, a rua João Américo Galleti.

O ponto visitado nesta oportunidade se integrou ao conjunto de bairros da região sul que receberam as equipes da administração municipal recentemente, contemplando ainda o Parque Buenos Aires, a Vila Fátima e o Parque Palmeiras. As atividades estão diretamente relacionadas à execução do projeto “Suzano em Ação – Megamutirão de Zeladoria”, que foi iniciado há pouco mais de um mês, em 23 de fevereiro.

No Parque Buenos Aires, foi realizado serviço de limpeza e zeladoria na Praça Douglas da Silva Santos, com manutenção do espaço, retirada de resíduos e reorganização da área pública. Ainda no bairro, as equipes executaram a Operação “Tapa-Buraco” nas ruas Acácio Batista Nazaré e Professora Lindalva Vieira Ruiz, com recomposição asfáltica em trechos identificados como prioritários pela equipe técnica.

Outro ponto contemplado foi a rua Nicácio da Silva Bastos, em frente à Escola Municipal Neyde Pião Vidal, onde foi realizada sinalização de solo para reforçar a segurança viária no entorno escolar, especialmente nos horários de entrada e saída de alunos. Na Vila Fátima, as equipes deram sequência às ações previstas no setor, ampliando o alcance da zeladoria urbana e atendendo demandas identificadas no planejamento técnico.

Ainda neste mês, outras localidades do centro expandido e da região norte foram beneficiadas, com atuação nas ruas Alfredo Batista Pizzolato (Vila Figueira) e Caboclos (Vila Urupês); nas avenidas Vereador João Batista Fitipaldi (Vila Maluf), Boa Vista (Cidade Boa Vista), Katsutoshi Naito (Sesc), Jaguari (Jardim Dona Benta), Taiaçupeba (Jardim Colorado) e na rua Dr. Prudente de Moraes (Vila Amorim), além de intervenções no Jardim Carmem. Também houve passagem das equipes pela avenida Major Pinheiro Fróes, avenida Brasil, Jardim Belém e Jardim Nazareth.

O secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, destacou que o trabalho tem sido conduzido de forma contínua e estratégica para garantir que os serviços cheguem a todos os bairros. “Estamos com nossas equipes nas ruas todos os dias, atuando em várias frentes para cuidar da cidade. O megamutirão reúne servidores, equipamentos e planejamento para acelerar a limpeza, a manutenção e a conservação dos espaços públicos. Nosso compromisso é manter Suzano organizada, com serviços eficientes e presença constante do poder público em todas as regiões”, ressaltou o titular da pasta.

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