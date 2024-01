Ashiuchi entrega reforma da USF Eduardo Nakamura

A Prefeitura de Suzano apresentou à comunidade do bairro Cidade Miguel Badra Baixo, na tarde desta segunda-feira (22/01), a conclusão das obras que garantiram a revitalização da Unidade de Saúde da Família (USF) Doutor Eduardo Nakamura, localizada na rua Mário Bochetti, 680. O prefeito Rodrigo Ashiuchi e o secretário municipal de Saúde, Pedro Ishi, estiveram no local para marcar a entrega da reforma do equipamento, que passa a contar com dois novos consultórios, possibilitando o aumento de 400 atendimentos médicos por mês, totalizando 1,9 mil consultas no período. A unidade é referência para 17,5 mil munícipes dessa localidade.

Os recursos foram viabilizados por meio de emenda do vereador Marcos Antonio dos Santos, o Maizena, que destinou R$ 330 mil para as obras e outros R$ 50 mil para a compra de 22 equipamentos de ar-condicionado. Ele acompanhou a visita com gestores da Secretaria Municipal de Saúde, com o presidente da Câmara, Joaquim Rosa, e os parlamentares suzanenses Marcel Pereira da Silva, o Marcel da ONG; Nelson dos Santos, o Nelson do Fadul; José de Oliveira, o Zé Oliveira; e André Marcos de Abreu, o Pacola. Todos foram recepcionados pela gerente da unidade, Lúcia de Souza.

As mudanças estruturais no espaço também foram acompanhadas da chegada de novos funcionários. Somam-se à equipe um médico generalista, três agentes de saúde e um auxiliar administrativo. Assim, os serviços assistenciais passam a ser desenvolvidos com a colaboração de 66 funcionários nas dependências do equipamento, cujas intervenções ainda contemplaram melhorias no telhado, pintura, identidade visual, manutenção das portas e trancas e revisão da parte elétrica, além da ampliação do setor destinado à farmácia, que permitiu a criação de uma sala de almoxarifado e aumento de 2,3 mil para 2,7 mil medicamentos, que passam a ser distribuídos pelo lado externo da unidade.

Maizena destacou a parceria com a administração municipal para a concretização das obras que têm proporcionado melhorias nos serviços públicos. “Queremos agradecer ao prefeito Rodrigo Ashiuchi e ao secretário Pedro Ishi por todas as reformas que vêm sendo realizadas. É um sonho ver que o município está se desenvolvendo”, ressaltou o parlamentar, que foi acompanhado do presidente da Câmara. “Cumprimento a todos pelo trabalho desenvolvido. O espaço está mais bonito e funcional com a reorganização. A obra garantirá mais conforto aos pacientes”, frisou Joaquim Rosa.

O secretário de Saúde lembrou que a reforma foi executada sem comprometer nenhum atendimento e ressaltou que a ampliação do setor de farmácia garantirá mais oferta de atendimentos. “Nós sabemos da dificuldade de implementar melhorias no espaço sem prejudicar o número e nem a qualidade dos serviços. Por isso, cumprimento toda a equipe da USF Eduardo Nakamura e a compreensão dos pacientes. Temos agora uma unidade totalmente revitalizada, com mais consultórios e mais medicamentos para a população, que antes eram apenas ofertados na Unidade Básica de Saúde (Alzira Pereira Mayer) Jardim Alterópolis e Esthelina Maria Barbosa, no Miguel Badra Alto”, sublinhou Ishi.

Por sua vez, o prefeito Rodrigo Ashiuchi afirmou que a população ganha mais uma unidade inteiramente revitalizada, que garantirá a estrutura necessária para que sejam proporcionados mais serviços. “Com um novo médico e novos consultórios, serão disponibilizados mais 400 atendimentos. Com o almoxarifado da farmácia, poderão ser armazenados mais 400 medicamentos. A reforma coloca a unidade no padrão de excelência que temos implantado nos postos de saúde do município. O bairro Cidade Miguel Badra Baixo ganha muito com a revitalização desse equipamento, que melhora a qualidade de vida da população desta e das outras localidades que têm nesse espaço sua referência em Saúde”, disse o chefe do Executivo suzanense.

Neste posto da rede municipal, são oferecidos consultas de clínica médica, pediatria, obstetrícia, odontologia, nutrição, fonoaudiologia, psiquiatria e fisioterapia, além de acompanhamento de gestante, exame preventivo de câncer de colo de útero e testes rápidos de HIV, sífilis e hepatite B e C. O horário de atendimento é das 7 às 17 horas.