Prefeitura envia à Câmara projeto que prevê aumento do IPTU

A Prefeitura enviou ao Legislativo o projeto de Lei Complementar nº 16/2017, que aprova a Planta Genérica de Valores (PGV) para efeito de cálculo e lançamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial (IPTU) no ano que vem. A propositura está tramitando na Casa de Leis. Caso seja aprovada, a mudança refletirá no aumento do valor do IPTU.

No documento, o prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR) explica que “essa revisão deve ocorrer com maior constância, ante o dinamismo que se verifica no ramo imobiliário, onde, de tempos em tempos, certas regiões acabam sendo valorizadas e, outras desvalorizadas”. A argumentação continua. “Neste cenário, forçoso será lembrar que, nos últimos 20 anos, o município de Suzano só teve duas Plantas Genéricas de Valores”. O projeto ainda não tem data para ser enviado à votação.

Tribuna

Na sessão de ontem, o vereador Alceu Matias Cardoso (PRB), o Pastor Alceu Cardoso, foi à Tribuna para tratar sobre dois assuntos. O primeiro é referente a Contribuição de Iluminação Pública (CIP). De acordo com ele, ainda há muitas ruas que mesmo não contando com iluminação, os moradores pagam a referida taxa. “Pedimos para o prefeito explicar por que os moradores pagam uma taxa de um serviço que não usufruem”. O segundo assunto abordado pelo vereador foi a questão do comércio informal.

Os vereadores André Marcos de Abreu (DEM), o Pacola, Marcos Antonio dos Santos (PTB), o Maizena Dunga Vans, Edirlei Junio Reis (PSD), o professor Edirlei, Leandro Alves de Faria (PR), Max Eleno Benedito (PRP), o Max do Futebol, Rogério Gomes do Nascimento (PRP), o Rogério da Van e Joaquim Rosa (PR) não economizaram elogios à administração, tanto ao prefeito, quanto à sua equipe de secretários e outros funcionários.