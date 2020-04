Prefeitura fará aquisição de materiais para hospitais da cidade

A Prefeitura de Suzano está realizando um pregão eletrônico para a aquisição de materiais hospitalares para as unidades de saúde da cidade. As licitações estão em aberto no site da prefeitura e receberiam propostas no dia 6 e 17 de abril.

Entre os produtos designados nos editais publicados pela Prefeitura estão 15 mil unidades de álcool em gel antisséptico de 400 gramas e 20 mil unidades de embalagens de 1 litro.

Mais materiais

Além do álcool em gel, a Secretaria Municipal de Saúde também abriu licitação para a compra de materiais médicos hospitalares, como máscaras N-95, seringas, agulha e luvas cirúrgicas.

Todos os insumos serão fornecidos em um período de 12 meses.

Já para este edital, os lances ocorrerão às 14h do dia 17 de abril.

Unidades municipais

Segundo a Secretaria de Saúde , "os insumos serão utilizados nas unidades municipais de Saúde, conforme a necessidade - inclusive no novo Hospital de Quarentena que está sendo instalado na Arena Suzano", e que como os pregões ainda não aconteceram, "ainda não é possível estimar os valores."

No sistema de pregão eletrônico, os lances são feitos em uma sessão pública pela internet, com métodos de segurança criptografados.

Andamento dos lances

O andamento dos lances é acompanhado por um funcionário da prefeitura que é credenciado e identificado na função de "pregoeiro".

A participação de pessoas jurídicas é feita mediante a digitação da senha pessoal e intransferível do representante cadastrado pela empresa.

Segundo o edital, o encaminhamento das propostas pressupõe que as empresas tenham o conhecimento e o atendimento às exigências tanto de habilitação previstas no edital, quanto dos produtos e materiais.

Não podem participar e enviar lances empresas em estado de falência, que tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da Administração Pública federal, estadual ou municipal, direta ou indiretamente, bem como aquelas que estejam suspensas de participar de licitações públicas municipais.

Registro

Também não podem participar empresas que não possuam em seu registro a atividade para o qual está sendo realizada a licitação; servidores de qualquer entidade municipal vinculada ao município de Suzano e empresas reunidas sob a forma de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição.