Prefeitura fecha 25 comércios por funcionamento após as 22 horas

A Prefeitura de Suzano fechou 25 estabelecimentos comerciais em uma operação realizada pelo Departamento de Fiscalização de Posturas de Suzano e a Guarda Civil Municipal (GCM), com apoio da Polícia Militar (PM) nas noites de sexta-feira e sábado (21 e 22).

Segundo a Prefeitura, o motivo que levou ao fechamento dos locais foi o descumprimento do decreto municipal nº 9.505/2020, que trata sobre as regras da quarentena contra o avanço do novo coronavírus (Covid-19) e impede o funcionamento de estabelecimentos permitidos na fase amarela do Plano São Paulo após as 22 horas.

Entre os 25 estabelecimentos fechados estão uma padaria, uma pizzaria, um restaurante e 22 bares, localizados na região central e no centro expandido de Suzano. Durante a fiscalização na noite de sexta-feira, dez locais foram fechados. Os outros 15 foram na noite de sábado.

Com o fechamento dos espaços, a Prefeitura informou que “foram emitidas notificações por descumprimento do decreto municipal que permite que restaurantes, lanchonetes, bares, padarias e demais estabelecimentos de alimentação possam funcionar somente até as 22 horas”.

Além disso, outros três comércios tiveram suas atividades paralisadas por não apresentarem a documentação necessária para o funcionamento do estabelecimento. Sendo assim, os proprietários deverão procurar o órgão responsável da Prefeitura de Suzano e realizar a regularização do local antes de voltarem a abrir.

De acordo com a municipalidade, desde o início da quarentena, 15 operações de fiscalização já foram realizadas pelos órgãos competentes. Desde então, cerca de 160 estabelecimentos foram notificados por algum descumprimento do decreto municipal. Outras ações irão acontecer enquanto durar a quarentena na cidade.

Festa

Ainda no último sábado (22), os fiscais atenderam a uma denúncia de perturbação do sossego e também do decreto de quarentena em uma propriedade no bairro Chácara Estância Paulista, na região do Raffo. Ao chegarem ao local, os fiscais encontraram uma festa com cerca de 30 pessoas. A confraternização foi interrompida e o local foi interditado em razão da aglomeração.

Denúncias

As denúncias por perturbação do sossego ou por descumprimento do decreto da quarentena podem se realizada para o Departamento de Fiscalização de Posturas, através do telefone (11) 4745-2046, ou para a GCM, no número (11) 4746-3297.