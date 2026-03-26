Prefeitura fortalece rede de proteção e oferece acolhimento e auxílio-moradia para mulheres

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, disponibiliza o Serviço de Acolhimento de Mulheres Vítimas de Violência e o Auxílio Locação, iniciativas que garantem proteção, suporte e oportunidades de recomeço às suzanenses em situação de vulnerabilidade.

O Serviço de Acolhimento é destinado a mulheres que enfrentam casos graves de violência e precisam se afastar imediatamente do ambiente onde vivem para preservar sua integridade física e emocional. O equipamento funciona em local sigiloso e pode receber mulheres acompanhadas ou não de seus filhos menores de idade, oferecendo abrigo provisório, proteção e atendimento especializado durante o período necessário para reorganização da vida familiar e social.

Os números demonstram a importância do equipamento. Em 2023, foram registrados 30 acolhimentos efetivos, que resultaram no atendimento de 67 pessoas, considerando mulheres e seus dependentes. Já em 2024, foram 19, totalizando 47 munícipes atendidos. No ano de 2025, o serviço voltou a registrar aumento, com 28 acolhimentos efetivos e 68 pessoas assistidas. Em 2026, até o momento, já foram realizados cinco acolhimentos efetivos, garantindo proteção e acompanhamento para oito pessoas.

De acordo com as diretrizes do serviço, o objetivo é garantir um espaço seguro e humanizado, onde as mulheres possam reconstruir sua autonomia e retomar seus projetos de vida. A estrutura prevê atendimento interdisciplinar nas áreas social, psicológica e jurídica, além de orientação sobre direitos e encaminhamento para políticas públicas como saúde, emprego e geração de renda.

Durante o período de acolhimento, as mulheres recebem acompanhamento técnico contínuo, com elaboração de planos individuais de atendimento e suporte para acessar documentação, oportunidades de capacitação profissional e programas sociais. O serviço também promove atividades de convivência e fortalecimento da autoestima, fundamentais para o processo de superação da violência e reinserção social.

O acesso ao acolhimento ocorre por meio do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), que pode ser acionado diretamente pela mulher ou por algum equipamento da rede de proteção, como os Centros de Referência de Assistência Social (Cras), unidades de saúde, escolas, conselhos tutelares e órgãos de segurança pública, além de encaminhamentos realizados pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) ou pelo sistema de Justiça. Essa articulação faz parte de uma rede integrada de proteção que também inclui a Patrulha Maria da Penha, da Guarda Civil Municipal (GCM).

Segundo o secretário municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Geraldo Garippo, o Serviço de Acolhimento é uma das principais ferramentas da rede de proteção do município para garantir segurança imediata às mulheres em situação de violência. “Trata-se de um espaço sigiloso e estruturado para oferecer proteção, atendimento especializado e apoio integral, permitindo que essas mulheres se afastem do risco e tenham condições de reorganizar suas vidas com dignidade e segurança”, disse.

Outra ferramenta importante para garantir segurança às mulheres é o Auxílio Locação, benefício que auxilia vítimas de violência doméstica que estão com renda comprometida ou sem condições de arcar com o aluguel de um imóvel. O benefício tem como objetivo assegurar condições mínimas de moradia enquanto a mulher reorganiza sua vida e busca autonomia financeira.

O benefício pode funcionar como alternativa ao acolhimento institucional ou como etapa posterior ao abrigo emergencial. A concessão e a pertinência do auxílio são avaliadas pelos técnicos do Creas do município, que realizam o diagnóstico social da situação e definem o encaminhamento mais adequado, incluindo o acompanhamento contínuo pela rede socioassistencial e a inserção em programas de capacitação e geração de renda.

Em Suzano, o programa estadual de auxílio aluguel para mulheres vítimas de violência começou a ser operado no município em dezembro de 2025. Desde então, foram registradas 16 solicitações, das quais cinco já tiveram a concessão confirmada, enquanto as demais seguem em processo de análise técnica, com expectativa de novos deferimentos ao longo dos próximos meses.

Além do programa estadual, o município também mantém o Auxílio Locação municipal, que contemplou seis mulheres e seus dependentes ao longo de 2025, garantindo suporte financeiro para moradia em momentos de vulnerabilidade. Em alguns casos, a rede de proteção também atua na articulação de novos recomeços fora da cidade, tendo registrado quatro recâmbios para outros estados, quando a mudança de local se mostra necessária para garantir a segurança das vítimas.

Além dessas iniciativas, Suzano conta com uma rede ampla de serviços voltados à proteção das mulheres, incluindo atendimento psicossocial especializado, suporte jurídico e canais de denúncia. Equipamentos como o Departamento da Mulher e a Rede de Atenção à Pessoa em Situação de Violência Doméstica e Sexual (RapsVDS) atuam de forma integrada para garantir acolhimento humanizado e orientação adequada às vítimas.

Segundo Garippo, o município tem investido continuamente na ampliação das políticas públicas voltadas à proteção das mulheres e no fortalecimento da rede de atendimento. “Nosso compromisso é assegurar que nenhuma mulher em situação de violência fique desamparada. Por meio do acolhimento institucional e de benefícios como o Auxílio Locação, oferecemos segurança, apoio e condições reais para que essas mulheres reconstruam suas vidas com dignidade”, destacou.