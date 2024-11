Prefeitura garante transporte gratuito a estudantes para segundo dia do Enem

O transporte gratuito para os estudantes inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) segue valendo para o segundo dia de provas, que acontece neste domingo (10/11). Assim como ocorreu no primeiro dia de avaliações, no último domingo (03/11), os ônibus da frota municipal conduzirão os alunos sem qualquer custo, entre 11 e 13 horas, para a ida, e entre 17 e 19 horas, para a volta, mediante apresentação do comprovante de inscrição e de um documento oficial com foto.

O benefício é fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Suzano e a Radial Mais Transporte, para facilitar o deslocamento dos estudantes aos locais de prova, levando em consideração o alto número de inscritos todos os anos. Os profissionais que trabalharão nos veículos em mais esta oportunidade, conforme ocorrido na primeira data, estarão cientes do livre acesso e permitirão a entrada, sem o pagamento da passagem, nos horários preestabelecidos. O sistema complementar, realizado por vans, e os ônibus intermunicipais não estão inclusos nesta ação.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi destacou que esta medida se mostrou justificada pela mobilização em massa de pessoas para este evento. “O Enem envolve alunos e unidades educacionais de todo o município. Por isso, é registrada, nas duas datas, uma intensa movimentação nos ônibus das linhas municipais. Verificamos que a implementação da gratuidade nos momentos específicos, de chegada e saída dos locais de prova, facilitaria o deslocamento dos candidatos”, ressaltou.

O chefe do Poder Executivo municipal também lembrou que a atual gestão vem realizando projetos fundamentais com foco nos estudantes da cidade, como o “Pré-Vestibular Municipal” e o “Prepara Enem”, que são gratuitos e apoiam centenas de pessoas em busca de vagas em universidades. “Sabemos a importância desta etapa na vida dos estudantes. Por isso, buscamos garantir as iniciativas necessárias que contribuam com essa jornada”, finalizou o prefeito.