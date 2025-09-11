Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Prefeitura inicia obras na Avenida Taiaçupeba e em outras três ruas da Vila Urupês

Prefeito Pedro Ishi acompanhou os serviços de drenagem que abrirão caminho para a requalificação das vias, ao lado do secretário Samuel Oliveira e vereadores

11 setembro 2025 - 19h30Por da Reportagem Local
Prefeitura inicia obras na Avenida Taiaçupeba e em outras três ruas da Vila UrupêsPrefeitura inicia obras na Avenida Taiaçupeba e em outras três ruas da Vila Urupês - (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano)

A Prefeitura de Suzano iniciou nesta semana as obras que garantirão a requalificação da avenida Taiaçupeba e das ruas Ipês, Jeca Tatu e Guilherme, contemplando os bairros Vila Amorim e Vila Urupês com nova pavimentação e melhoria na drenagem. Para conferir de perto o andamento dos trabalhos, o prefeito Pedro Ishi vistoriou os locais nesta quarta-feira (10/09). Na oportunidade, o chefe do Poder Executivo municipal esteve acompanhado do secretário de Manutenção e Serviços Urbanos de Suzano, Samuel Oliveira; do presidente da Câmara, Artur Takayama; e dos vereadores Jaime Siunte e Marcel Pereira da Silva, o Marcel da ONG.

As autoridades verificaram as intervenções da primeira etapa de serviços, que se concentra no sistema de drenagem das vias. O objetivo deste trabalho específico é prover as condições necessárias para o escoamento ideal das águas da chuva nos acessos que estão recebendo as obras, preservando as condições de deslocamento para os moradores e para todos que circulam pelos bairros. O projeto a ser implementado nesta localidade do município prevê atividades ao longo dos próximos meses, com previsão de entrega para o primeiro semestre do ano que vem. Considerando todas as ações que serão necessárias para que a nova pavimentação possa ser concluída, será realizado um investimento de R$ 6.887.484,26, com recursos oriundos do governo federal. A empresa responsável pelos serviços será a empresa Renov Pavimentação e Construções Ltda.

O secretário Oliveira afirmou que as obras na Vila Urupês e na Vila Amorim acabam beneficiando todos os motoristas que circulam pela região central da cidade. “Esses bairros são estratégicos para a mobilidade no município, já que são utilizados para quem chega e sai do centro. Uma vez que garantimos intervenções para melhorar a condição das vias, começando pelo sistema de drenagem e terminando com a nova pavimentação, facilitamos o deslocamento de todos”, declarou o titular da pasta.

Por sua vez, o prefeito frisou que as obras nestas localidades se integram ao trabalho que tem ocorrido em toda a cidade. “Nesta quarta-feira, tivemos pela manhã acompanhando as obras de pavimentação da rua Isaura Tavares de Paiva, no bairro Parque Maria Helena, e à tarde, pudemos verificar este grande trabalho que foi iniciado nestas outras quatro vias, que contemplam a Vila Urupês e a Vila Amorim. Seguimos avançando com os serviços de pavimentação para melhorar a qualidade de vida dos moradores e as condições de circulação na cidade”, pontuou o chefe do Executivo municipal.

