Prefeitura inicia troca de ingressos para final do 'Fest Voz'

A Prefeitura de Suzano, por meio do Fundo Social de Solidariedade e da Secretaria Municipal de Educação, deu início à troca solidária de ingressos para a grande final do “Fest Voz”. O evento, realizado em parceria com Serviço Social da Indústria (Sesi) será em 8 de novembro (sábado), a partir das 17 horas, na Arena Suzano (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador), e contará com show ao vivo do cantor Vitor Kley. Estarão disponíveis para troca 4 mil ingressos.

A iniciativa permite que o público garanta sua entrada mediante a doação de um kit de higiene, composto por uma pasta de dente e um sabonete. As trocas podem ser feitas no Fundo Social de Solidariedade (rua Baruel, 501 – sala 224, 2º andar – Centro) e na Secretaria Municipal de Educação (avenida Paulo Portela, 210 – Jardim Paulista). Também é possível retirar os ingressos em diversas escolas municipais (confira abaixo a lista completa).

O “Fest Voz” começou em agosto com audições realizadas entre os estudantes da rede municipal de ensino. Ao longo das etapas, as crianças se apresentaram nas escolas mostrando seu talento vocal. As fases eliminatórias contaram com jurados, que acompanharam de perto o desempenho dos participantes.

Durante a final, o público poderá acompanhar as apresentações dos finalistas do “Fest Voz”, que subirão ao palco mostrando seu talento aos presentes. Já o encerramento do dia ficará por conta de Vitor Kley, um dos principais nomes da música pop brasileira, que promete agitar o público com sucessos como “O Sol” e “Adrenalizou”.

Criado com o objetivo de incentivar o protagonismo infantojuvenil e revelar novos talentos, o evento é uma iniciativa que valoriza a expressão artística e cultural entre os estudantes da rede municipal de ensino.

“Ver nossos alunos se apresentando é uma forma de unir aprendizado e diversão, mostrando que a arte pode ser uma grande aliada na educação e no desenvolvimento das crianças”, destacou a secretária de Educação, Renata Priscilla Valencio Magalhães.

Para a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Déborah Raffoul Ishi, a ação une solidariedade e valorização dos jovens talentos suzanenses. “O ‘Fest Voz’ representa a força da nossa juventude e a importância de acreditarmos no potencial de cada aluno. Além disso, é uma oportunidade de estimular a solidariedade, já que cada ingresso se transforma em um gesto de cuidado com quem mais precisa. Convido todos a participar desse momento especial e celebrarem conosco o talento dos nossos estudantes”, destacou Déborah.

Pontos de troca

Escolas Municipais Professora Monica Sonia Franco Pinheiro Maida; Lídia Lima da Silva; Paulo Henrique Barreiros; Professora Liuba Pizzolito; Professor Manoel Vicente Ferreira Filho; Abrão Salomão Domingues; Professora Sonia Regina Alonso Ostermayer; Professora Santina Marotto Iório; Professora Therezinha Pereira de Lima; Vereador Waldemar Calil; Antônio Carlos Mayer; Nereide do Carmo Perontini Sasso; Antônio Marques Figueira; Augustinha Raphaela Maida; Célia Pereira de Lima e Damásio Ferreira dos Santos.