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Jornal Diário de Suzano - 04/04/2026
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Cidades

Prefeitura intensifica ações de limpeza e revitalização em escolas municipais

Serviços visam garantir ambientes mais seguros, organizados e adequados para a comunidade escolar

06 abril 2026 - 16h47Por De Ferraz
Prefeitura intensifica ações de limpeza e revitalização em escolas municipaisPrefeitura intensifica ações de limpeza e revitalização em escolas municipais - (Foto: Camille Melo/Secom FV)

A Secretaria de Serviços Urbanos mantém o cronograma contínuo de limpeza e revitalização nas unidades escolares da rede municipal. As ações têm como foco a conservação dos espaços públicos e a promoção de um ambiente mais seguro e acolhedor para alunos, educadores e demais usuários.

Nesta segunda-feira (6), as equipes estão realizando serviços na EMEB Prefeito Helmuth Hans Hermann Louis Baxmann, localizada na Avenida Imperial, 65, no bairro Parque São Francisco. No local, foram executadas intervenções de limpeza geral e manutenção, contribuindo para a melhoria das condições estruturais e do entorno da unidade.

Segundo o secretário de Serviços Urbanos, Nícolas Ribeiro David, o trabalho é planejado de forma estratégica para atender às demandas com eficiência. “A atuação nas escolas é permanente e essencial para assegurar espaços mais adequados à rotina educacional. Seguimos com um planejamento contínuo, priorizando a conservação e o bem-estar de toda a comunidade escolar”, afirmou.

A Prefeitura destaca que novas unidades serão contempladas ao longo dos próximos dias, conforme o cronograma estabelecido pela Secretaria de Educação, ampliando as ações de cuidado com os equipamentos públicos do município.

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