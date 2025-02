Prefeitura lança novo Sistema de Licenciamento Ambiental Municipal

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, lançou oficialmente nesta quinta-feira (27/02), no Cineteatro Wilma Bentivegna, no centro, o novo Sistema de Licenciamento Ambiental Municipal (Sislam). A iniciativa moderniza os procedimentos administrativos, proporcionando mais rapidez e transparência na análise de processos ambientais. A solenidade contou com a presença do prefeito Pedro Ishi. A nova ferramenta permitirá que todos os processos de licenciamento sejam realizados digitalmente, garantindo mais eficiência. O secretário André Chiang ressaltou que Suzano tem um extenso território de proteção ambiental, cobrindo cerca de 80% do município, e que o desenvolvimento sustentável precisa ser conduzido com responsabilidade. “Com a chegada do novo sistema, garantimos uma melhor dinâmica de trabalho para os técnicos, agilizando a análise, desburocratizando processos e facilitando a tomada de decisão. Essa ferramenta permitirá o avanço da cidade respeitando o meio ambiente, com mais facilidade de acesso e maior velocidade na tramitação dos processos”, afirmou.

O prefeito, por sua vez, reforçou o compromisso da administração com a modernização dos procedimentos e lembrou os avanços já conquistados na área. “Desde o início da gestão do sempre prefeito Rodrigo Ashiuchi, em 2017, Suzano tem autonomia no licenciamento ambiental, garantindo mais rapidez na aprovação de projetos. Em 2020, com a pandemia, inovamos com o licenciamento on-line, o que resultou na análise de mais de 500 processos até 2024. Agora, com o novo Sislam, damos um passo ainda maior, garantindo mais segurança e transparência tanto para os técnicos quanto para os solicitantes”, destacou.

Representantes da empresa Milênio, responsável pelo desenvolvimento da plataforma, também estiveram presentes. O diretor Flávio Santos destacou a importância da tecnologia para otimizar a gestão ambiental no município. O Sislam já está disponível no site oficial da Prefeitura de Suzano (www.suzano.sp.gov.br) e a expectativa é de que o sistema reduza o tempo de tramitação dos processos, facilitando o acesso dos usuários e garantindo que o desenvolvimento do município aconteça de forma sustentável e responsável.