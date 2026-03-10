Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
terça 10 de março de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 09/03/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Prefeitura mantém frentes de zeladoria e reforça serviços em diferentes regiões

Equipes atuam com capinação, roçagem, limpeza de bueiros, sinalização viária, cata-treco e tapa-buraco; ações fazem parte do 'Suzano em Ação - Megamutirão de Zeladoria'

10 março 2026 - 19h09Por da Reportagem Local
Prefeitura mantém frentes de zeladoria e reforça serviços em diferentes regiõesPrefeitura mantém frentes de zeladoria e reforça serviços em diferentes regiões - (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano)

A Prefeitura de Suzano segue intensificando as ações de zeladoria em diferentes regiões da cidade por meio de uma força-tarefa que reúne equipes de diversas secretarias municipais. Os serviços incluem capinação, roçagem, limpeza de vias e bueiros, sinalização de trânsito, operação “Cata-Treco” e tapa-buraco, com o objetivo de manter os espaços públicos organizados e garantir mais qualidade de vida para a população.

As atividades fazem parte do programa “Suzano em Ação - Megamutirão de Zeladoria”, que mobiliza cerca de 200 trabalhadores e aproximadamente cem veículos e máquinas em frentes de trabalho espalhadas pelos bairros. A estratégia prevê atuação simultânea em várias regiões para ampliar o alcance das ações e acelerar a manutenção urbana.

Nos últimos dias, mesmo com chuva, as equipes da Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos realizaram serviços de capinação e roçagem em diversos pontos da cidade, como nas ruas Alfredo Batista Pizzolato (Vila Figueira) e Caboclos (Vila Urupês); nas avenidas Vereador João Batista Fitipaldi (Vila Maluf), Boa Vista (Cidade Boa Vista), Katsutoshi Naito (Sesc), Jaguari (Jardim Dona Benta), Taiaçupeba (Jardim Colorado) e Dr. Prudente de Moraes (Vila Amorim), além de intervenções no Jardim Carmem. Também houve passagem das equipes pela rua Major Pinheiro Fróes, avenida Brasil, Jardim Belém e Jardim Nazareth, com execução de serviços de manutenção e limpeza.

Outra frente de atuação importante tem sido a operação “Cata-Treco”, conduzida pela Secretaria Municipal de Governo, que promove a retirada de materiais volumosos descartados irregularmente. A ação já contemplou bairros como Cidade Edson, Vila Figueira, Jardim Ana Rosa, Jardim Suzano, Cidade Miguel Badra, Jardim Revista, Jardim Ikeda e Jardim Planalto.

Ainda na área de manutenção urbana, a prefeitura está realizando a limpeza de bueiros na avenida Governador Mario Covas (Marginal do Una), reforçando as medidas de prevenção contra alagamentos, além de serviços de tapa-buraco no Jardim Planalto. Já os trabalhos de recomposição asfáltica seguem em andamento sempre que as condições climáticas permitem. Nesta terça-feira (10/03), por exemplo, as equipes priorizaram serviços de limpeza nas regiões atendidas.

O vice-prefeito Said Raful também tem acompanhado de perto as frentes de trabalho, realizando vistorias em bairros que recebem as ações do mutirão. Entre as localidades visitadas estão o Parque Buenos Aires, Vila Fátima e Parque Palmeiras, onde foram observadas as atividades de limpeza e manutenção. Segundo ele, a estrutura operacional já está vinculada às ações coordenadas pela Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos, com apoio das equipes da Troupe Brasil Ltda., responsável pela roçagem e coleta de resíduos.

Por sua vez, as equipes da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana também participam do esforço conjunto com intervenções em bairros como Cidade Miguel Badra, Jardim Revista, Vila Fátima, Jardim Alterópolis, Jardim São José, Jardim Graziela e Jardim São Bernardino. Nessas regiões, estão sendo realizados serviços de reforço na sinalização vertical e horizontal, além de apoio à operação tapa-buraco e melhorias nas condições de tráfego.

Já as equipes da Secretaria de Meio Ambiente também atuam de forma integrada às ações de zeladoria. Para esta terça-feira (10/03), os trabalhos foram organizados em diferentes frentes, com serviços de roçagem, limpeza e manutenção de áreas públicas. Uma delas atua na conclusão dos serviços na Praça José Celestino e em seu entorno, na rua Osvaldo Cruz, seguindo posteriormente para as calçadas da rua General Francisco Glicério. 

Outra frente realiza a finalização dos serviços no Ramal São José e arredores, avançando com roçagem nas calçadas da estrada dos Fernandes e na rua Tereza Haguihara. Além disso, uma equipe dedicada ao chamado “giro zero” executa limpeza e manutenção na calçada da avenida Paulista, no trecho entre a avenida Mogi das Cruzes e a rua Sete de Setembro.

O prefeito Pedro Ishi destacou que o trabalho tem sido conduzido de forma contínua e estratégica para garantir que os serviços cheguem a todos os bairros. “Estamos com nossas equipes nas ruas todos os dias, atuando em várias frentes para cuidar da cidade. O megamutirão reúne servidores, equipamentos e planejamento para acelerar a limpeza, a manutenção e a conservação dos espaços públicos. Nosso compromisso é manter Suzano organizada, com serviços eficientes e presença constante do poder público em todas as regiões”, afirmou.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Suzano segue com índice zero de feminicídio entre mulheres monitoradas pela GCM
Cidades

Suzano segue com índice zero de feminicídio entre mulheres monitoradas pela GCM

Patrulha Maria da Penha passa a atender 24 horas por dia
Cidades

Patrulha Maria da Penha passa a atender 24 horas por dia

Parceria do Saspe traz 'Sebrae Móvel Sebrae Delas' a Suzano com atendimento gratuito
Cidades

Parceria do Saspe traz 'Sebrae Móvel Sebrae Delas' a Suzano com atendimento gratuito

Assistência Social ultrapassa marca de 1,1 mil carteiras emitidas a pessoas com TEA
Cidades

Assistência Social ultrapassa marca de 1,1 mil carteiras emitidas a pessoas com TEA

Fim de semana tem 'Girls Skate Jam' e 'Skate Jam Suzano' com atletas de todo o Brasil
Cidades

Fim de semana tem 'Girls Skate Jam' e 'Skate Jam Suzano' com atletas de todo o Brasil

'Baby, Me Leva!' possibilita 11 adoções de cães e gatos no último domingo
Cidades

'Baby, Me Leva!' possibilita 11 adoções de cães e gatos no último domingo