Prefeitura mantém frentes de zeladoria e reforça serviços em diferentes regiões

A Prefeitura de Suzano segue intensificando as ações de zeladoria em diferentes regiões da cidade por meio de uma força-tarefa que reúne equipes de diversas secretarias municipais. Os serviços incluem capinação, roçagem, limpeza de vias e bueiros, sinalização de trânsito, operação “Cata-Treco” e tapa-buraco, com o objetivo de manter os espaços públicos organizados e garantir mais qualidade de vida para a população.

As atividades fazem parte do programa “Suzano em Ação - Megamutirão de Zeladoria”, que mobiliza cerca de 200 trabalhadores e aproximadamente cem veículos e máquinas em frentes de trabalho espalhadas pelos bairros. A estratégia prevê atuação simultânea em várias regiões para ampliar o alcance das ações e acelerar a manutenção urbana.

Nos últimos dias, mesmo com chuva, as equipes da Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos realizaram serviços de capinação e roçagem em diversos pontos da cidade, como nas ruas Alfredo Batista Pizzolato (Vila Figueira) e Caboclos (Vila Urupês); nas avenidas Vereador João Batista Fitipaldi (Vila Maluf), Boa Vista (Cidade Boa Vista), Katsutoshi Naito (Sesc), Jaguari (Jardim Dona Benta), Taiaçupeba (Jardim Colorado) e Dr. Prudente de Moraes (Vila Amorim), além de intervenções no Jardim Carmem. Também houve passagem das equipes pela rua Major Pinheiro Fróes, avenida Brasil, Jardim Belém e Jardim Nazareth, com execução de serviços de manutenção e limpeza.

Outra frente de atuação importante tem sido a operação “Cata-Treco”, conduzida pela Secretaria Municipal de Governo, que promove a retirada de materiais volumosos descartados irregularmente. A ação já contemplou bairros como Cidade Edson, Vila Figueira, Jardim Ana Rosa, Jardim Suzano, Cidade Miguel Badra, Jardim Revista, Jardim Ikeda e Jardim Planalto.

Ainda na área de manutenção urbana, a prefeitura está realizando a limpeza de bueiros na avenida Governador Mario Covas (Marginal do Una), reforçando as medidas de prevenção contra alagamentos, além de serviços de tapa-buraco no Jardim Planalto. Já os trabalhos de recomposição asfáltica seguem em andamento sempre que as condições climáticas permitem. Nesta terça-feira (10/03), por exemplo, as equipes priorizaram serviços de limpeza nas regiões atendidas.

O vice-prefeito Said Raful também tem acompanhado de perto as frentes de trabalho, realizando vistorias em bairros que recebem as ações do mutirão. Entre as localidades visitadas estão o Parque Buenos Aires, Vila Fátima e Parque Palmeiras, onde foram observadas as atividades de limpeza e manutenção. Segundo ele, a estrutura operacional já está vinculada às ações coordenadas pela Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos, com apoio das equipes da Troupe Brasil Ltda., responsável pela roçagem e coleta de resíduos.

Por sua vez, as equipes da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana também participam do esforço conjunto com intervenções em bairros como Cidade Miguel Badra, Jardim Revista, Vila Fátima, Jardim Alterópolis, Jardim São José, Jardim Graziela e Jardim São Bernardino. Nessas regiões, estão sendo realizados serviços de reforço na sinalização vertical e horizontal, além de apoio à operação tapa-buraco e melhorias nas condições de tráfego.

Já as equipes da Secretaria de Meio Ambiente também atuam de forma integrada às ações de zeladoria. Para esta terça-feira (10/03), os trabalhos foram organizados em diferentes frentes, com serviços de roçagem, limpeza e manutenção de áreas públicas. Uma delas atua na conclusão dos serviços na Praça José Celestino e em seu entorno, na rua Osvaldo Cruz, seguindo posteriormente para as calçadas da rua General Francisco Glicério.

Outra frente realiza a finalização dos serviços no Ramal São José e arredores, avançando com roçagem nas calçadas da estrada dos Fernandes e na rua Tereza Haguihara. Além disso, uma equipe dedicada ao chamado “giro zero” executa limpeza e manutenção na calçada da avenida Paulista, no trecho entre a avenida Mogi das Cruzes e a rua Sete de Setembro.

O prefeito Pedro Ishi destacou que o trabalho tem sido conduzido de forma contínua e estratégica para garantir que os serviços cheguem a todos os bairros. “Estamos com nossas equipes nas ruas todos os dias, atuando em várias frentes para cuidar da cidade. O megamutirão reúne servidores, equipamentos e planejamento para acelerar a limpeza, a manutenção e a conservação dos espaços públicos. Nosso compromisso é manter Suzano organizada, com serviços eficientes e presença constante do poder público em todas as regiões”, afirmou.