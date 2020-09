Prefeitura notifica comércios na Av. Miguel Badra após aglomerações

A Prefeitura de Suzano notificou comércios na Avenida Miguel Badra após reclamações de moradores.

Segundo relatos, a via fica “interditada” à noite, nos finais de semana por conta de aglomerações de pessoas na via. Segundo a municipalidade, além de comércios, residências passaram por uma notificação de conscientização para inibir as aglomerações.

Ainda de acordo com a Prefeitura, outras localidades também contaram com a ação do Departamento de Fiscalização de Posturas, como o distrito de Palmeiras e o Jardim São José. As equipes continuarão com o trabalho de fiscalização.

Vale ressaltar que, segundo o decreto municipal nº 9.505/2020, que trata sobre as regras da quarentena contra o avanço do novo coronavírus (Covid-19), os estabelecimentos permitidos para funcionar na fase amarela do Plano São Paulo só podem permanecer abertos até as 22h.

Ainda em relação ao combate às aglomerações, na semana passada o DS publicou reportagem onde sete integrantes do Departamento de Fiscalização haviam sido afastados por causa da Covid-19. No entanto, a Prefeitura informou que com as escalas reorganizados com o pessoal administrativo e o apoio da Guarda Civil Municipal (GCM) não houve prejuízo nas fiscalizações.

Obras na via

Nos meses de junho e julho, a Avenida Miguel Badra recebeu obras de revitalização asfáltica parcial, assim como uma parte da avenida Katsutoshi Naito, no Sesc. As duas vias passaram por fresagem e em seguida receberam uma nova pavimentação.

No total, a revitalização nas duas vias chega a 3,8 mil metros de extensão. Para o executivo, a obra é de extrema importância para a população pois abrange uma das entradas da cidade, beneficiando não só o Miguel Badra como também as regiões do Boa Vista e do Sesc. Com as intervenções, o objetivo é melhorar a vida de milhares de pedestres e motoristas que passam pelo trecho diariamente com muito mais segurança e qualidade de vida.