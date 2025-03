Prefeitura prepara 'Projeto Ser' para formação de líderes sociais

A Secretaria de Governo de Suzano dará início na próxima terça-feira (18/03) ao “Projeto Ser – Suzano Educa e Respeita”, uma iniciativa de capacitação voltada a todos que desejam se aprofundar em questões de relevância social e atuar como agentes de transformação em suas comunidades. A proposta visa formar e fortalecer lideranças capazes de disseminar conhecimento, promover inclusão e inspirar mudanças efetivas na cidade.

A programação abordará temas fundamentais para o fortalecimento da cidadania, promovendo debates sobre direitos das mulheres, juventude, acessibilidade para pessoas com deficiência e qualidade de vida para idosos. O projeto vai além da teoria, incentivando o desenvolvimento de habilidades práticas que permitam uma atuação efetiva e comprometida com a melhoria da realidade local.

E, pensando nisso, o “Projeto Ser” realizará uma série de encontros ao longo de março, reunindo especialistas para discutir temas e incentivar a troca de experiências entre os participantes. Todas as capacitações acontecerão no Cineteatro Wilma Bentivegna (rua Paraná, 70 - Centro).

As atividades terão início com um encontro dedicado ao protagonismo feminino. O encontro, programado para começar às 9 horas, abordará temas como liderança motivacional e política, direitos das mulheres, gestão e políticas públicas, trazendo um olhar aprofundado sobre a participação feminina em diferentes espaços da sociedade. Já no dia 24 de março (segunda-feira), também às 9 horas, será a vez da juventude ocupar o centro do debate. A palestra falará sobre protagonismo juvenil, abordando cidadania, gestão e políticas públicas, além de questões ligadas à saúde, prevenção e bem-estar mental. No dia 26 de março (quarta-feira), às 8h30, a discussão será voltada à acessibilidade e inclusão das pessoas com deficiência, com uma abordagem sobre os desafios e avanços nessa área, com destaque para os direitos da pessoa com deficiência, gestão e políticas públicas, além de temas como deficiências ocultas e doenças raras. O encerramento do ciclo será no dia 31 (segunda-feira), com uma edição voltada à população idosa, em horário ainda a ser confirmado. As inscrições estão abertas e podem ser feitas até a data de cada encontro pelo link bit.ly/PROJETOSERSUZANO. Tanto os interessados quanto as instituições que desejarem participar devem selecionar o eixo temático correspondente e garantir a presença. Mais informações no número de telefone (11) 4745-2045.

Para o secretário de Governo, Alex Santos, a ação representa um importante passo na construção de uma sociedade mais participativa e consciente. “O Projeto SER nasce com a missão de capacitar cidadãos que busquem fazer a diferença. Queremos que cada participante saia desses encontros não apenas com mais conhecimento, mas com ferramentas reais para agir e transformar o meio onde vivem. A participação popular é de extrema importância para intensificar o trabalho que já realizamos pela cidade”, afirmou.