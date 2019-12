Prefeitura de Suzano promete intensificar fiscalização na 'feira do rolo' da Avenida Jaguari

A 'feira do rolo' da Avenida Jaguari pode estar com os dias contados. A Prefeitura de Suzano afirmou que, a partir do dia 2 de janeiro, as fiscalizações vão se intensificar no local, para coibir, principalmente, o comércio de produtos falsificados e/ou sem procedência comprovada. O DS noticiou em edições passadas que o local é alvo frequente de queixas de moradores da região Norte, em especial de um condomínio localizado na via.

A resposta do Poder Executivo veio dias após a reportagem questionar sobre a atuação de vendedores no trecho. Moradores enviaram fotos exibindo grande quantidade de pessoas, que comercializavam itens diversos. Denúncias também foram feitas, como a ameaça de frequentadores da 'feira do rolo' do Jaguari, e a situação deixada pelos mesmos ao saírem do local.

Moradores afirmam que desde 18 de setembro a feira irregular ocorre na região. Reclamações sobre o problema foram protocoladas. Na queixa enviada, os reclamantes dizem que um fiscal chegou a ir até o local, na companhia da Polícia Militar, para dispesar os presentes, mas que depois todos retornaram. "Em caso de necessidade, o departamento também aciona a GCM ou mesmo a PM para essas situações. O cidadão pode fazer denúncias ou queixas para o Setor de Fiscalização de Postura, por meio do telefone (11) 4745-2046", disse nota a enviada.

Outra queixa é referente à situação da limpeza da via. Segundo a Prefeitura, a pasta de Manutenção e Serviços Urbanos vai enviar uma equipe ao local para garantir a limpeza do local. "Em caso de necessidade, o departamento também aciona a Guarda Civil Municipal (GCM) ou mesmo a Polícia Militar (PM) para essas situações. O cidadão pode fazer denúncias ou queixas para o Setor de Fiscalização de Posturas pelo telefone (11) 4745-2046", disse nota enviada à reportagem.

Em relação à conservação da via, a Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos confirmou que vai enviar uma equipe ainda nesta semana para garantir a limpeza do local.

Recorrente

Em maio do ano passado, uma operação de fiscais da Postura e Polícia Militar apreendeu produtos do comércio irregular. Na operação, foram apreendidos óculos de sol, equipamentos eletrônicos, roupas, calçados, ferramentas e peças de veículos sem procedência comprovada.

Uma ação semelhante também aconteceu em 2017. Agentes de fiscalização vistoriaram alguns pontos de venda incompatíveis com seus alvarás de funcionamento. Foram apreendidas bebidas alcoólicas, produtos de cama, mesa e banho, utensílios domésticos e acessórios automotivos que estavam sendo comercializados de maneira irregular em barracas autorizadas para a venda de frutas e de verduras, por exemplo. Foram recolhidas, também, mercadorias que estavam sendo vendidas em porta-malas de veículos.