Prefeitura promete solução para falta de manutenção na Estrada dos Fernandes

A Prefeitura de Suzano enviará uma equipe até a Estrada dos Fernandes para avaliar a situação da via, a fim de adotar providências com relação aos buracos nas ruas, excesso de lixo, falta de iluminação e segurança. A estrada vem sendo alvo de críticas por parte de moradores e comerciantes do entorno.

Segundo a pasta, as equipes de manutenção estão concentradas no rescaldo do temporal que castigou a cidade na última quarta-feira, 8. Os funcionários estão realizando limpeza e desobstrução de bueiros, tubulações, córregos e valetas.

"Quando a situação se estabilizar, uma equipe será enviada até a Estrada dos Fernandes, nos pontos indicados pela reportagem, para avaliação técnica e determinação das providencias a serem tomadas", diz a nota.

Com relação aos ataques que estão sendo praticados por criminosos na via, a Prefeitura diz que a Guarda Civil Municipal (GCM) "sempre apoia a Polícia Militar (PM) em ações preventivas ou ostensivas no combate à criminalidade".

A prefeitura conclui a nota reforçando que a Secretaria de Segurança Cidadã tem contato direto com o comando da PM e que reportará os problemas ao setor responsável pela iluminação pública para solução.