Prefeitura promete ‘Tapa Buraco’ para atender Vila Figueira

Moradores da Vila Figueira estão incomodados com os buracos espalhados pelas ruas da região. A Prefeitura promete atender o bairro com “Operação Tapa-Buraco”. O problema que existe há vários anos tem dificultado a locomoção dos moradores e a movimentação dos veículos na região próxima ao Pronto Socorro Municipal.

Para quem vive nas ruas Professor Roberto David e Kanejo Kodama a dificuldade de locomoção tem sido grande. Os desníveis espalhados por toda a rua incomodam os moradores locais e dificultam a circulação de veículos, segundo eles a situação se agrava em dias de chuva.

Os munícipes pedem solução rápida para o problema, já que as ruas são localizadas próximas ao Pronto Socorro de Suzano. Eles afirmam que os órgãos públicos já foram contatados desde o início do problema, mas que a falta de investimentos no local ainda é presente.

O comerciante Jadmilson Junior, que mora no bairro há 16 anos, afirma que os buracos estão presentes na Rua Professor Roberto David há mais de cinco anos. "Os buracos existem há mais de cinco anos, mas esse não é o único problema, os bueiros vivem entupidos e quando chove a situação tende a piorar com a lama", conta.

O motorista de aplicativos Vinicius Moura, afirma que a má condição da via cresceu nos últimos anos. "A aparição de buracos aumentou nos últimos anos. A gente teme que o buraco cause algum acidente mais grave, principalmente envolvendo veículos. Por se tratar de uma área próxima ao Pronto Socorro, a situação se torna mais inaceitável", afirma o motorista.

O garçom Tiago Lourenço, afirma que já teve o seu carro danificado por conta dos buracos. "A rua está largada, contatamos a Prefeitura várias vezes e nada foi feito. Já quebrei a suspensão do meu carro passando pelos buracos. Não tenho mais esperança de que alguém solucione o problema", afirma.

De acordo com a Prefeitura de Suzano, as equipes da Operação Tapa-Buraco já vistoriaram o local e o mesmo está na programação de serviços. "O serviço deve ser realizado nos próximos dias, provavelmente até a semana que vem, conforme as condições climáticas", afirma a Prefeitura de Suzano.