Prefeitura promove evento com Mario Sergio Cortella na segunda-feira na Arena

A Prefeitura de Suzano promoverá um evento especial com o filósofo, professor e escritor Mario Sergio Cortella nesta segunda-feira (21/07), às 18h30, na Arena Suzano (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador).

O profissional de renome nacional discutirá os impactos das transformações sociais na escola durante a palestra intitulada “Cenários Turbulentos, Mudanças Velozes”, que foi viabilizada para a cidade por meio do trabalho da Secretaria Municipal de Educação.

A atividade será voltada exclusivamente para educadores, gestores e convidados, com o objetivo de proporcionar uma reflexão profunda sobre a importância da adaptação e do aprendizado contínuo em um mundo em constante transformação, que fará parte do programa de formação contínua que é estabelecido pela pasta. A proposta é dar continuidade às iniciativas que estão garantindo a atualização dos profissionais sobre os métodos que são trabalhados por nomes de destaque no contexto educacional.

Cortella abordará aspectos relacionados à humildade intelectual e de que forma este conceito deve ser trabalhado como um pilar fundamental para o crescimento e a renovação do conhecimento. Nesse sentido, ele compartilhará ideias que remetem a busca pelo novo e refletirá sobre as palavras da escritora Clarice Lispector, ao trazer para o debate a frase “o melhor de mim é aquilo que eu ainda não sei”.

A apresentação ainda se propõe a fazer um alerta sobre os perigos do anacronismo na educação, onde métodos ultrapassados ainda são utilizados. Com esse tema, será enfatizada a necessidade de um ensino que se adapte às novas realidades e tecnologias.

Diante das transformações pelas quais o mundo está passando, o palestrante abordará também a relevância de se tornar “necessário” para os outros, destacando que a contribuição de cada um deve ser constantemente renovada para manter a relevância em tempos de mudanças rápidas, já que, conforme ele diz, "a única constante é a mudança".

A secretária Renata Priscila Valencio Magalhães, afirmou que a vinda de Cortella é um presente para Suzano. “Será uma honra receber uma pessoa como ele em nossa cidade. Sua trajetória e seu amplo conhecimento transformarão esse evento em uma experiência única para nossa equipe e toda a população. Teremos a oportunidade de refletir sobre temas muito relevantes do nosso cotidiano, que estão inseridos diretamente no contexto das escolas”, declarou a titular da pasta.

Por sua vez, o prefeito Pedro Ishi frisou que a presença de um convidado deste porte mostra a atenção que Suzano tem dado ao desenvolvimento da Educação. “Nós buscamos o aperfeiçoamento contínuo do trabalho em sala de aula. Implementamos os métodos mais modernos de ensino e nos baseamos nas melhores referências, para que nossos educadores possam trabalhar os conteúdos que são mais adequados para o aprendizado das crianças, no mundo em que elas estão inseridas”, pontuou o chefe do Poder Executivo municipal.