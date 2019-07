Prefeitura realiza fiscalização em hotéis e comércios de Suzano

A Guarda Civil Municipal (GCM) e o Departamento de Fiscalização de Posturas, com apoio da Polícia Militar, realizou na noite da última sexta-feira (26) uma operação de combate ao tráfico de entorpecentes e exploração sexual em hotéis e bares da área central de Suzano.

O trabalho, que também contou com apoio da Vigilância Sanitária do município, somou mais de 30 agentes e foi realizado simultaneamente em dois bares e três hotéis instalados nos arredores do quadrilátero central, na região das ruas Armando Salles de Oliveira, Prudente de Moraes e nas imediações da Praça João Pessoa.

Com início às 22 horas, a ação resultou na autuação de dois bares que não tinham a documentação necessária em dia, sendo que um dos estabelecimentos teve suas atividades paralisadas até iniciar os procedimentos de regularização com o Departamento de Posturas.

Já entre os três hotéis que foram vistoriados, um não estava com a documentação em dia e, por isso, foi fechado. No local também foram encontrados embalagens e cachimbos usados no consumo de entorpecentes.

Ao longo deste ano, fiscais do município realizaram ações semelhantes em outras duas ocasiões. A ideia da administração é que as ações sejam intensificadas na área central da cidade e nas regiões do distrito de Palmeiras e do Boa Vista.

“Este trabalho conjunto tem em vista atender às necessidades da nossa comunidade para coibir a exploração sexual, bem como o risco de roubos e furtos na cidade, principalmente em locais que contam com grande fluxo de veículos e de pessoas”, explicou o diretor do setor de Fiscalização de Posturas, Edson Tavares.