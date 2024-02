Prefeitura realiza limpeza de vala de drenagem em Palmeiras

A Prefeitura realizou, nesta semana, serviços de limpeza na vala de drenagem localizada na Estrada do Koyama, no bairro Clube dos Oficiais, em Palmeiras. Após o término nesta sexta-feira (16), a Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos irá definir os próximos pontos de limpeza.

A administração afirma que essas ações acontecem durante todo o ano de forma permanente e preventiva. No entanto, são intensificadas entre dezembro e março por conta do Plano Verão, visando diminuir os impactos causados pelas chuvas e combater as enchentes.

De acordo com a Prefeitura, as limpezas fazem parte de um planejamento integrado de contingência. “O objetivo com a iniciativa, que envolve todos os setores da administração municipal, é ampliar os trabalhos preventivos que já são realizados para conter eventos naturais, como deslizamentos, enchentes e alagamentos, por exemplo”, explica.

As ações de limpeza incluem desobstrução de bueiros, reformas de galerias, limpezas de valas de drenagem, desassoreamento de rios e córregos e zeladoria geral. “Consequentemente, acaba contribuindo para que não haja alagamentos nem influência na proliferação de doenças e do mosquito Aedes aegypti”.

A Prefeitura reforça que a Defesa Civil está “atenta e preparada para atender diariamente às ocorrências para as quais for chamada”. O telefone para acionar a Defesa Civil é (11) 4748-5394. Ao mesmo tempo, a Defesa Civil faz o monitoramento de 45 áreas de risco, onde atua em caso de necessidade ou acionando o setor competente no município.

“No entanto, para que toda essa atuação continue sendo eficiente, a administração municipal reforça o pedido para que a população não faça descarte irregular. Quem presenciar o ato, pode denunciar para a Ouvidoria Municipal, pelo telefone 0800 774 2007, ou para o Departamento de Fiscalização de Posturas, o número (11) 4745-2046”, reforça a Prefeitura.