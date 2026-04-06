Prefeitura realiza operação tapa-buraco no Tanquinho e reforça manutenção viária

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos segue avançando com o cronograma permanente de manutenção das vias públicas. As equipes da Secretaria de Serviços Urbanos realizam, de forma contínua, a operação tapa-buraco em diversos pontos da cidade, com foco na melhoria da mobilidade urbana e na segurança de motoristas e pedestres.
Nesta segunda-feira (6), os trabalhos foram executados na Rua Miguel Ascoli, no bairro Tanquinho. A via recebeu serviços de recuperação asfáltica, atendendo a uma demanda identificada pela equipe técnica responsável pelo monitoramento das condições viárias do município.
De acordo com o secretário de Serviços Urbanos, Nícolas Ribeiro David, as ações são planejadas com base em critérios técnicos e na necessidade de intervenção mais imediata. “A manutenção das vias é uma das nossas prioridades. Atuamos diariamente para garantir melhores condições de tráfego e mais segurança para a população, sempre com base em um planejamento que considera os pontos mais críticos da cidade”, afirmou.
A administração municipal destaca que os serviços terão continuidade ao longo dos próximos dias, contemplando outros bairros conforme o cronograma estabelecido pela secretaria.