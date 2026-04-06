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Jornal Diário de Suzano - 04/04/2026
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Cidades

Prefeitura realiza operação tapa-buraco no Tanquinho e reforça manutenção viária

Ação integra o cronograma contínuo da Secretaria de Serviços Urbanos para melhorar a mobilidade e segurança

06 abril 2026 - 16h41Por De Ferraz
Prefeitura realiza operação tapa-buraco no Tanquinho e reforça manutenção viáriaPrefeitura realiza operação tapa-buraco no Tanquinho e reforça manutenção viária - (Foto: Camille Melo/Secom FV)

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos  segue avançando com o cronograma permanente de manutenção das vias públicas. As equipes da Secretaria de Serviços Urbanos realizam, de forma contínua, a operação tapa-buraco em diversos pontos da cidade, com foco na melhoria da mobilidade urbana e na segurança de motoristas e pedestres.

Nesta segunda-feira (6), os trabalhos foram executados na Rua Miguel Ascoli, no bairro Tanquinho. A via recebeu serviços de recuperação asfáltica, atendendo a uma demanda identificada pela equipe técnica responsável pelo monitoramento das condições viárias do município.

De acordo com o secretário de Serviços Urbanos, Nícolas Ribeiro David, as ações são planejadas com base em critérios técnicos e na necessidade de intervenção mais imediata. “A manutenção das vias é uma das nossas prioridades. Atuamos diariamente para garantir melhores condições de tráfego e mais segurança para a população, sempre com base em um planejamento que considera os pontos mais críticos da cidade”, afirmou.

A administração municipal destaca que os serviços terão continuidade ao longo dos próximos dias, contemplando outros bairros conforme o cronograma estabelecido pela secretaria.

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